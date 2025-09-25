A- A+

RioMar RioMar Recife anuncia novo espaço de eventos Local tem previsão de inauguração para o final do ano

O Shopping RioMar Recife anunciou que terá uma nova área de eventos com previsão de inauguração no final deste ano.

A nova área, localizada no Piso L3 do empreendimento, vai contar com 2.330 m² de área total. O ambiente contempla ampla área de exposição, no formato plenária com capacidade para até 800 pessoas e no formato de feiras com capacidade para mais de 1.400 pessoas, salas de apoio multifuncionais, copa de suporte e acesso independente, garantindo mais praticidade e organização para organizadores e participantes.

O novo espaço está sendo construído para receber congressos, seminários, convenções, encontros corporativos, feiras, exposições, treinamentos, celebrações, transmissões e mais. Para 2026, quase vinte eventos de negócios já estão programados.

