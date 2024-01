A- A+

CARNAVAL DO RECIFE RioMar Recife funciona em horário especial durante o Carnaval Empreendimento ainda oferece opções de lazer, oportunidades de compras temáticas, salões de beleza, embarque e desembarque de ônibus expressos para as festas, entre outras possibilidades

Durante o período de Carnaval, do Sábado de Zé Pereira (dia 10 de fevereiro) até a Quarta-Feira de Cinzas (dia 14), o Shopping RioMar Recife vai funcionar em horário especial.

No sábado de Zé Pereira, dia 10 de fevereiro, as lojas e quiosques, Praça de Alimentação, além dos restaurantes do Espaço Gourmet, no Piso L1, e do Boulevard, no Piso L3, abrem das 9h às 19h. No domingo (11/02), segunda (12/02) e terça (13/02), o horário de funcionamento será das 12h às 20h. Já na Quarta-Feira de Cinzas (14/02), o funcionamento será das 12h às 22h.

Neste período, do sábado (10/02) até a quarta-feira (14/02), o Game Station, GameBox, o cinema Cinemark e o Teatro RioMar seguem a programação da rede. Já o Expresso Cidadão, Correios, Lotérica, Companhia Athletica, Hope, Diagmax e Clínicas seguem o horário da unidade.

Também será possível aproveitar as oportunidades de compras ligadas à temática em um só lugar, além de usufruir de serviços, como salões de beleza, com make e cabelo, entre outros. Também haverá opções de lazer. O RioMar Recife ainda será ponto de embarque e desembarque dos ônibus expressos, que vão levar os foliões para o Galo da Madrugada, Recife Antigo e Olinda.

Já o espaço Seu Carnaval, situado no Piso L3 e organizado pelas empresas Ingresso Prime e Evenyx, conta com entrega de abadás, vendas de ingressos, customização de roupas e quiosques com acessórios e itens de beleza.

Confira os horários:

Sábado (dia 10/02)

Lojas e quiosques: 9h às 19h

Praça de Alimentação e Restaurantes: 9h às 19h

Espaço Gourmet (L1) e Boulevard (L3): 9h às 19h

Game Station, GameBox, Cinemark e Teatro RioMar: seguem a programação da rede

Expresso Cidadão, Correios, Lotérica, Companhia Athletica, Hope, Diagmax, Clínicas: horário da unidade

Domingo (11/02), Segunda-feira (12/02) e terça-feira (13/02)

Lojas e quiosques: 12h às 20h

Praça de Alimentação e Restaurantes: 12h às 20h

Espaço Gourmet (L1) e Boulevard (L3): das 12h às 20h

Game Station, GameBox, Cinemark e Teatro RioMar: seguem a programação da rede

Expresso Cidadão, Correios, Lotérica, Companhia Athletica, Hope, Diagmax, Clínicas: horário da unidade

Quarta-feira (14/02)

Lojas e quiosques das 12h às 22h

Praça de Alimentação e Restaurantes 12h às 22h

Espaço Gourmet (L1) e Boulevard (L3): 12h às 22h

Game Station, GameBox, Cinemark e Teatro RioMar: seguem a programação da rede

Expresso Cidadão, Correios, Lotérica, Companhia Athletica, Hope, Diagmax, Clínicas: horário da unidade

Atividades extras

Para o folião que deseja se preparar para o Carnaval, o empreendimento recebe até o dia 9 de fevereiro o Camarim Expo Preta Carnaval, com serviços especializados em trançados de cabelo para os foliões que vão curtir a folia. O quiosque fica localizado no Piso Térreo, próximo dos Correios.

Os valores dos serviços partem de R$ 15 (tererê) e ainda existem opções de entrelace, tranças tiara, lateral, boxeadora, boxeadora com alongamento, nagô, entre outras. O espaço é comandado por Fran Ferreira, João Perfeito e Miqueline Batista.

Já para os que buscam fantasias e adereços, o mall também recebe a loja colaborativa Artesanato de Talentos edição de Carnaval para atender a demanda de quem busca por itens carnavalescos e estimular a geração de renda através do empreendedorismo social. Com valores que variam de R$ 10,00 a R$ 350,00, o espaço conta com mais de 1 mil itens expostos para venda.

Entre as opções estão brincos, tiaras, hot pants, sombrinhas personalizadas, máscaras, sandálias e fantasias, para crianças e adultos. A loja colaborativa, uma parceria entre o shopping, Instituto Fecomércio e Instituto JCPM, fica em funcionamento até o dia 10 de fevereiro, Sábado de Zé Pereira, , no Piso L2 do RioMar Recife, próximo à Decathlon.

