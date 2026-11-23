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BLACK FRIDAY RioMar Recife realiza maratona de lives com ofertas especiais na semana da Black Friday Transmissões acontecem nos dias 23, 24 e 25 de novembro, às 19h, com descontos em diferentes segmentos de lojas

O RioMar Recife realiza, entre esta segunda-feira (23) e quarta-feira (25), uma maratona de transmissões ao vivo com ofertas especiais para a Black Friday. A programação será exibida sempre às 19h, pelo Instagram do shopping, e contará com descontos em diferentes segmentos, como moda, acessórios, beleza, perfumaria, casa e utilidades.

Para a iniciativa, o empreendimento instalou uma cabine de transmissão no corredor do Piso L2, onde serão realizadas as lives. A apresentação ficará por conta dos produtores de conteúdo Viviane Rolemberg, Cuca Amorim e Beto Café, que vão mostrar oportunidades disponíveis nas lojas participantes.

As transmissões terão ofertas de diferentes marcas e operações do shopping. Para aproveitar os descontos, os consumidores deverão tirar um print da promoção apresentada durante a live e mostrá-lo na loja correspondente, respeitando o prazo de validade informado durante a transmissão.

A ação foi desenvolvida pela equipe de Marketing do RioMar Recife e reúne estabelecimentos de diversas categorias do centro de compras.

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