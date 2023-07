RioMar Recife recebe certificado Empresa Verde pela 3ª vez

A- A+

O RioMar Recife, um dos principais shoppings da região, foi agraciado, pela terceira vez, com o certificado Empresa Verde, concedido pela Junta Comercial de Pernambuco (Jucepe). A cerimônia de premiação ocorreu na sede da Jucepe, nesta quinta-feira (06). O Selo Verde é uma certificação que reconhece empresas que adotam práticas ambientais sustentáveis, e o RioMar Recife tem sido premiado em todas as edições.

O shopping se destaca por seu compromisso com a preservação do meio ambiente, eficiência energética e responsabilidade socioambiental. Desde antes de sua construção, o RioMar Recife adota práticas sustentáveis em seu projeto, construção e operação. Foi o primeiro shopping da América Latina a receber o Selo de Alta Qualidade Ambiental, concedido pela Fundação Vanzolini, em reconhecimento aos seus processos operacionais voltados para a sustentabilidade e a redução do consumo de recursos naturais.

Denielly Halinski, gerente de Marketing do RioMar Recife, enfatizou o compromisso do shopping e do Grupo JCPM com a sustentabilidade, afirmando: "O reconhecimento do Selo Verde, conferido pela Jucepe, confirma o compromisso do RioMar Recife e Grupo JCPM com a sustentabilidade. O RioMar Recife adota práticas socioambientais desde antes de sua construção e há uma década desenvolve na sua gestão e operação modelo sustentável junto à comunidade, lojistas, clientes, parceiros de negócios, de forma integrada e permanente".

Durante a cerimônia de premiação, o presidente da Jucepe, Gabriel Cavalcante, entregou o troféu e o certificado aos representantes do RioMar Recife e do Grupo JCPM, incluindo Denielly Halinski, Lúcia Pontes (diretora de Desenvolvimento Social e Relações Institucionais do Grupo JCPM) e Thayara Paschoal (gerente de Sustentabilidade do Grupo JCPM).

O prêmio Selo Verde é concedido pela Jucepe, em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo e a Agência Estadual de Meio Ambiente, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Noronha. Gabriel Cavalcante, presidente da Jucepe, destacou a importância do prêmio e expressou sua satisfação em entregá-lo novamente ao RioMar Recife e ao Grupo JCPM, que são motivo de orgulho para o Nordeste e para todo o Brasil.

No RioMar Recife, todas as etapas, desde a obra até a operação, foram cuidadosamente planejadas para minimizar os impactos ambientais. A construção do shopping utilizou equipamentos de vida útil maior, sistemas de baixo consumo de água, reaproveitamento da água da chuva e iluminação natural para reduzir o uso de energia artificial durante o dia. Além disso, o shopping conta com uma central de resíduos que envolve cooperativas associadas para uma gestão adequada.

No fechamento de 2022 e início de 2023, o RioMar Recife também conquistou o Selo I-REC, uma importante certificação que atesta que toda a energia adquirida pelo empreendimento no mercado livre é proveniente de fontes renováveis. O shopping disponibiliza espaços apropriados para o descarte responsável de diversos resíduos, incluindo um coletor de eletroeletrônicos e um papa bituca para reciclagem e transformação em papel.

Lúcia Pontes, diretora de Desenvolvimento Social e Relações Institucionais do Grupo JCPM, ressaltou a importância de ser reconhecido com o Selo Verde, afirmando: "Para nós, é um desafio diário entregar para a população algo que ela sinta que é algo bem cuidado, do ponto de vista da busca pelo melhor uso e melhor compromisso com o meio ambiente. Por isso, é uma alegria enorme ser reconhecida como uma empresa com o Selo Verde porque nos atesta que estamos no caminho necessário para o Recife, o Brasil e o mundo".

