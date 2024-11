RioMar Rio Mar funciona em horário estendido nesta sexta-feira (29)

A- A+

Já tradicional no calendário do varejo, a Happy Friday acontece na última sexta-feira de novembro trazendo oportunidades especiais de compras. Neste ano, a data cai na próxima sexta-feira (29), data que o RioMar Recife vai funcionar em horário estendido para quem deseja aproveitar os descontos de até 70% em diversos segmentos.

As lojas âncoras, megalojas, satélites, quiosques, incluindo todas as operações de alimentação dos pisos Térreo, L1e L2, vão funcionar das 8h às 23h. Já as operações da Praça de Alimentação e Boulevard de Restaurantes, no Piso L3, vão abrir das 9h às 23h.

Horários na Happy Friday do RioMar Recife:

8h às 23h - âncoras, megalojas, satélites e quiosques (Incluindo todas as operações de alimentação dos pisos Térreo, L1e L2)

9h às 23h - Praça de Alimentação e Boulevard de Restaurantes (Piso L3)

Campanha

A temporada de oportunidades especiais será estendida no RioMar Recife para além da última sexta-feira de novembro, que neste ano cai no dia 29. A campanha da Happy Friday teve início no dia 24 de novembro e seguirá até 1º de dezembro. Durante este período, será possível comprar produtos de diversos segmentos com até 70% de desconto.

A Happy Friday é a oportunidade ideal para antecipar as compras de fim de ano ou adquirir aquele item que estava na lista de desejos. Ao longo do período da campanha, as oportunidades especiais serão ofertadas em diversas lojas do amplo mix do RioMar Recife, abrangendo diversos segmentos, como moda, calçados e acessórios, eletroeletrônicos, decoração e utilidades para o lar, beleza e perfumaria, além de gastronomia e serviços.

App

Toda a agenda de eventos, serviços e horário de funcionamento pode ser conferida no App RioMar Recife, disponível para download gratuito para iOS e Android. Além disso, a plataforma oferece funcionalidades como mapa de geolocalização das lojas do shopping, reserva de restaurantes, pagamento de estacionamento, conteúdos, entre outras.

