ORÇAMENTO ''Risco de aprovar isenção do IR até R$ 5 mil sem compensação é mínimo'', diz Haddad Em entrevista a emissora de TV nesta sexta-feira, ministro da Fazenda reafirmou acordos em andamento com o Congresso

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ser pouco provável que a proposta de isenção do Imposto de Renda (IR) para trabalhadores que ganham até R$ 5 mil avance sem que o Congresso Nacional aprove, ao mesmo tempo, as medidas de compensação para a perda de arrecadação.

O projeto estabelece um imposto mínimo de 10% para pessoas com renda anual superior a R$ 1,2 milhão.

Em entrevista à BandNews nesta sexta-feira, Haddad disse que já há acordos “firmados” nesse sentido.

— Eu vejo como algo impossível de acontecer pelos acordos que foram firmados. Não é que não tenha risco, mas nós fizemos um acordo. Eu não vejo nenhuma perspectiva no sentido de abrir um rombo nas contas públicas.

O ministro disse também que a proposta de isenção do IR conta com quase 80% de aprovação da população.

A declaração de Haddad ocorre após o deputado Arthur Lira (PP), relator da proposta, ter sinalizado a aliados que pretende resgatar trechos de um projeto aprovado pela Câmara em 2021, que previa alíquota de 15% sobre lucros e dividendos.

Segundo esse outro texto, continuariam isentos os lucros e dividendos pagos por empresas do Simples Nacional e por aquelas que optam pelo lucro presumido com faturamento de até R$ 4,8 milhões por ano.

Também permaneceriam isentos dividendos de até R$ 20 mil mensais distribuídos por pequenos negócios e entre empresas de um mesmo grupo econômico.

Brasil está em posição privilegiada para enfrentar ‘tarifaço’

Haddad também reforçou que o Brasil ocupa uma posição privilegiada para enfrentar as tarifas protecionistas do governo de Donald Trump.

Segundo ele, isso abre espaço para o país ampliar suas exportações aos Estados Unidos. O ministro mencionou as reservas internacionais como um “colchão de proteção” importante e destacou a ampliação dos acordos bilaterais:

— Não temos condição ainda de analisar antes de estabilizar o quadro. O Brasil, na minha opinião, tem uma posição privilegiada em virtude do fato de que o Brasil aumenta as suas exportações para os grandes blocos econômicos. Nós estamos exportando mais para os Estados Unidos, exportando mais para a União Europeia, exportando mais para a China. Temos acordos bilaterais com a China muito relevantes e com o Sudeste Asiático, que é super parceiro do Brasil nesse momento.

O ministro ressaltou ainda a relação histórica entre Brasil e Estados Unidos, e disse que é preciso manter esse vínculo. Haddad também avaliou que produtos brasileiros podem chegar ao mercado americano com preços mais competitivos em relação aos de outros países, mas ponderou que o Brasil não está imune aos efeitos da guerra comercial entre EUA e China.

Segundo ele, representantes do governo brasileiro estão em diálogo com os EUA para “fazer valer” as prerrogativas do Brasil como o principal parceiro comercial americano na América do Sul:

— O Itamaraty e o ministro do Desenvolvimento, que vem a ser o vice-presidente da República (Geraldo Alckmin), estão em contato permanente com os Estados Unidos para que o Brasil faça valer as suas prerrogativas de parceiro preferencial dos Estados Unidos aqui, na América do Sul. Então, nós queremos fazer valer uma amizade histórica que temos com os Estados Unidos e boas relações que foram cultivadas há um monte de décadas.

