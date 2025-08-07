A- A+

TARIFAS Risco de retaliação dos EUA a países que compram diesel e fertilizantes da Rússia preocupa governo Índia já foi sancionada por importações de produtos russos

Às voltas com uma crise sem precedentes na história das relações com os Estados Unidos, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva vê com preocupação a possibilidade de o Brasil vir a ser impedido de comprar produtos da Rússia. Um dos motivos é que há risco de elevação dos custos do agronegócio brasileiro, no caso dos fertilizantes.

Nesta quarta-feira, o presidente Donald Trump anunciou uma taxa extra de 25% sobre produtos importados da Índia. Trump disse que a medida é uma resposta às compras de petróleo da Rússia pelos indianos.

O Brasil, que também importa óleo diesel da Rússia, poderia ser alvo de retaliação diante dessa lógica. No mês passado, Trump declarou que vai aplicar tarifas secundárias de países que continuarem comprando dos russos, caso a guerra com a Ucrânia não termine.

Para os EUA, importar esses produtos da Rússia contribui para impedir um acordo de paz no Leste Europeu. Desde fevereiro de 2022, os russos estão em guerra com a Ucrânia, após terem invadido o país.





Segundo integrantes do governo, a Rússia é o maior fornecedor de fertilizantes para o Brasil, seguida por Marrocos e Canadá. O Brasil teria que contar com a disponibilidade de oferta dos demais mercados fornecedores — embora Trump ainda não tenha criticado diretamente as compras dos insumos agrícolas.

Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) mostram que, de janeiro a julho deste ano, foram importados US$ 2,4 bilhões em fertilizantes russos. O valor é 27,6% superior ao contabilizado no mesmo período de 2024.

Ainda de acordo com o MDIC, as compras de óleos combustíveis da Rússia, que representam 56% do total importado pelo Brasil daquele país, totalizaram US$ 3,4 bilhões. O montante é 14,4% menos do que o registrado nos sete primeiros meses do ano passado.

O Brasil importa mais de 80% dos fertilizantes usados nas lavouras. No caso do potássio, mais de 95% são trazidos do exterior. Os russos são fornecedores tradicionais desse produto.

Veja também