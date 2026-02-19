A- A+

Cúpula de Nova Délhi Rivais da tecnologia dos EUA se recusam a dar as mãos em foto de cúpula de IA Um vídeo de Altman e Amodei viralizou rapidamente nas redes sociais depois que os dois se recusaram, de forma constrangedora, a dar as mãos

A rivalidade entre gigantes da tecnologia é real, pelo menos para Sam Altman e Dario Amodei, CEOs de duas importantes startups americanas de inteligência artificial.

Um vídeo gravado nesta quinta-feira (19), mostrando Altman e Amodei na cúpula global de IA em Nova Délhi, viralizou rapidamente nas redes sociais depois que os dois se recusaram, de forma constrangedora, a dar as mãos.

OpenAI CEO Sam Altman and Anthropic CEO Dario Amodei weren’t exactly thrilled to pose together at the India AI Impact Summit 2026.



Their refusal to hold hands during the unity photo-op said plenty about how competitive the AI race has become. pic.twitter.com/IyNk3VGNnH — Shay Boloor (@StockSavvyShay) February 19, 2026

Altman é o CEO da OpenAI, criadora do ChatGPT, enquanto Amodei lidera a Anthropic, conhecida pelo chatbot Claude. Os dois precisavam posar lado a lado para uma foto em grupo na cúpula.

Os dois empresários estavam ladeados pelo primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e pelo empresário indiano Pratyush Kumar, em uma fileira que contava com outros líderes do setor de tecnologia, como Sundar Pichai, do Google.

Quando as câmeras começaram a registrar as imagens, todos levantaram os braços, dando as mãos, exceto Altman e Amodei, que quebraram a corrente.

"Isso é muito engraçado. Nada consegue fazer Sam e Dario darem as mãos, nem mesmo o primeiro-ministro indiano", escreveu o usuário Yuchen Jin no X.

A Cúpula de IA desta semana busca um consenso sobre como o mundo deve regulamentar a tecnologia da inteligência artificial e sua rápida evolução.

Amodei foi vice-presidente de pesquisa da OpenAI e deixou a empresa no início de 2021 para cofundar a Anthropic com outros pesquisadores da OpenAI. Ambos já criticaram o modelo de negócios e a filosofia um do outro.

O parlamentar indiano Milind Deora também fez uma piada sobre a dupla.

"Todos os outros apertaram as mãos. @ChatGPTapp e @claudeai mantiveram uma postura estritamente profissional", comentou Deora no X com um emoji.

"Aquele momento estranho em que Sam Altman e Dario Amodei se recusaram a apertar as mãos", escreveu Madhav Chanchani, cofundador do The Arc, uma plataforma de mídia e pesquisa tecnológica. "Em vez disso, eles ergueram os punhos".

