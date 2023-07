A- A+

REDE SOCIAL Rival do Twitter, Threads tem registro de mais de 200 fraudes em 24 horas Fraude em português está circulando desde o dia 7, segundo análise

Uma semana após ser lançada – e contabilizando mais de 100 milhões de usuários –, Threads já é alvo da atuação de golpistas. Em 24 horas, mais de 200 links suspeitos foram detectados usando a rede social como isca para a aplicação de fraudes, desde a compra de seguidores, até roubo de dados e suposto pagamento por curtidas.

A análise é da empresa de cibersegurança Kaspersky, que monitorou durante 24 horas a rede lançada pelo Instagram para rivalizar com o Twitter. A investigação encontrou links que usam o nome da ferramenta em golpes como a venda de seguidores e páginas que simulam a área de login da rede, o que, segundo os analistas, é um sinal de esquema de phishing: nesse casos, ao clicar num link malicioso, o usuário é redirecionado para um site "clonado" que rouba os dados pessoais, como logins e senhas.

Entre os endereços suspeitos identificados pela análise estão comprareguidoresthreads.net, login-threads.com, login-threads.net, threadslucrativo.store, threadscoin.world e threads-coin.net.

Além de páginas fraudulentas internacionais, o monitoramento da Kaspersky confirmou um golpe em português, no mesmo molde do chamado "Golpe da Shein". No esquema, os criminosos oferecem um "salário" de R$ 12 mil para que os usuários curtam e comentem publicações da rede.

A fraude é efetivada quando a vítima paga R$ 147 cobrados como "licença" de uso de um aplicativo onde o suposto serviço seria realizado.

Segundo a empresa, há indícios que o golpe está em circulação desde o último dia 7 de julho.

– É importante destacar que essas promessas são golpes que usam o nome da rede social. Caso alguém aceite a extorsão, perderá o dinheiro e não receberá dinheiro nenhum – alerta Fabio Assolini, diretor da Equipe Global de Pesquisa e Análise da Kaspersky para a América Latina.

Como se proteger?

Cuidado ao baixar um programa, especialmente se for de um site não oficial. Priorize sempre as páginas oficiais de quem criou o programa ou as lojas oficiais da Google e Apple.

Desconfie de mensagens oferecendo salários altos, descontos elevados ou ofertas “grátis”. Essas são as promessas mais comuns em golpes online.

Verifique o endereço do site. Preste atenção se há erros gramaticais ou o uso de termos genéricos. Sites oficiais sempre iniciarão com o nome da instituição. A ausência do nome é sempre um alerta de golpe importante.

Use senhas fortes e exclusivas para cada uma de suas contas e habilite a autenticação de dois fatores sempre que possível.

Tenha sempre um antivírus instalado no seu computador ou celular para se proteger de golpes on-line.

