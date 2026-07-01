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Economia Rivalidade fica em campo enquanto Brasil e Noruega fortalecem parceria bilionária no agronegócio Acordo entre Mercosul e EFTA amplia oportunidades para o agronegócio brasileiro e fortalece a relação comercial com a Noruega.

Brasil e Noruega entram em campo neste domingo (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, em um duelo que promete movimentar os torcedores. Fora das quatro linhas, porém, a relação entre os dois países segue marcada pela cooperação, especialmente no comércio exterior, com o agronegócio brasileiro ocupando posição de destaque.

O avanço dessa parceria ganhou impulso com a conclusão, há um ano, das negociações do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a EFTA, bloco formado por Noruega, Suíça, Islândia e Liechtenstein. Em junho deste ano, a Câmara dos Deputados aprovou o texto do acordo, que agora aguarda análise do Senado Federal.

O tratado prevê redução de tarifas, simplificação de procedimentos alfandegários e criação de cotas de exportação com isenção de impostos. Na prática, a medida amplia o acesso de produtos brasileiros ao mercado europeu e oferece maior segurança jurídica para empresas exportadoras.

Entre os setores mais beneficiados estão o agronegócio e a indústria. A EFTA concederá acesso preferencial para produtos como carnes bovina, suína e de aves, café, soja, milho, mel e frutas frescas, como uvas e melões. Já para a indústria de transformação, o compromisso é eliminar integralmente as tarifas sobre produtos industriais e pesqueiros logo na entrada em vigor do acordo, favorecendo segmentos como calçados, móveis, madeira, celulose e produtos siderúrgicos.

A mineração também deve ser favorecida. Exportações de ouro, óxidos e hidróxidos de alumínio tendem a ganhar mais competitividade e previsibilidade nas operações comerciais com os países do bloco europeu.

Os números confirmam a importância da relação comercial. Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) mostram que, até maio de 2026, o Brasil exportou para a Noruega mais de US$ 664 milhões em matérias-primas não comestíveis, além de US$ 126 milhões em combustíveis minerais. Máquinas e equipamentos de transporte responderam por cerca de US$ 80 milhões, enquanto alimentos e animais vivos superaram US$ 55 milhões. A pauta exportadora inclui ainda minerais, café e soja, produtos estratégicos para a economia norueguesa.

Para o sócio de Agronegócio e Contratos do Santos Neto Advogados, Frederico Favacho, o acordo representa um novo momento para as relações comerciais entre os dois blocos. "A Noruega é um parceiro comercial consistente, e o acordo Mercosul-EFTA fortalece essa relação ao oferecer mais segurança jurídica, reduzir incertezas e ampliar oportunidades para setores que antes tinham pouca margem de expansão", afirmou.

Segundo o especialista, os benefícios vão além da redução de tarifas. "Quando dois blocos estabelecem regras claras e previsibilidade, as empresas passam a enxergar novas oportunidades de negócios. O agronegócio brasileiro ganha espaço para demonstrar sua competitividade e atender mercados cada vez mais exigentes", destacou.

Além dos impactos econômicos, o acordo reforça a cooperação internacional em um cenário global marcado por tensões comerciais. Para a Noruega, o entendimento amplia investimentos e fortalece cadeias produtivas. Para o Brasil, representa uma oportunidade de diversificar mercados e ampliar sua presença em segmentos de maior valor agregado.

Assim, enquanto a disputa entre brasileiros e noruegueses promete emoção nos gramados, a parceria econômica entre os dois países segue avançando. No comércio internacional, a cooperação tem prevalecido sobre a rivalidade esportiva, com o agronegócio brasileiro consolidando seu papel como um dos principais pilares dessa relação.

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