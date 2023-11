RN, BA e PE são os estados vencedores do concurso leiteiro da Exposição Nordestina de Animais

A- A+

Um concurso no mínimo curioso envolvendo as duas raças mais importantes de vacas leiteiras do Brasil reuniu um público considerável, durante a tarde de ontem, na 80ª Exposição de Animais e Produtos Derivados, no Parque de Exposições do Cordeiro, Zona Oeste do Recife: o Concurso Leiteiro das Raças Gir Leiteiro e Girolando, que premiou os animais com maiores ordenhas.

As vacas Esplendida do Lino (Gir Leiteiro), da Fazenda Rebanho Saia Rodada, de Caraúbas (RN); Jamily Fiv Alambari (Girolando), da Fazenda Pau de Belota, de Ribeira do Pombal (BA), e Eleitora Agro (Girolando), da Fazenda Recreio, de Limoeiro (PE), foram as grandes campeãs. Participaram da competição 12 vacas Gir Leiteiro e seis Girolando de criadores dos nove estados do Nordeste.

Para a disputa foram realizadas dez ordenhas, cada uma com 20 minutos, do último domingo até ontem à tarde. A maior ordenha de cada vaca foi descartada e se fez a média das nove restantes. O total de leite retirado de Esplendida, a campeão na categoria Gir Leiteiro, foi 186 Kg (a medida é em quilos e não litros, por conta do percentual de gordura) e a média foi 62 kg de leite.

"Faço a gestão e direcionamento do rebanho da Saia Rodada. Este é o primeiro grande campeonato que a Esplendida participa. É um sentimento de missão cumprida. Estou muito feliz com o prêmio", afirmou o consultor da Fazenda Saia Rodada, Náuber Almeida.

Como a Girolando não é pura, houve duas categorias para essa raça, levando-se em conta o grau de sangue: 1/2 (50% de sangue holandês e a outra metade Gir), prêmio que ficou com Jamily, que produziu um total de 166 kg, com a média de 55 kg.; e 3/4 (75% de sangue holandês e 25% Gir). Nesta categoria, a vencedora foi a vaca Eleitora Agro, com um total de 148 kg de leite ordenhados e uma média de 49 kg.

A cerimônia de entrega dos prêmios será no próximo domingo, último dia da exposição. O concurso é uma oportunidade para os produtores de leite do Nordeste mostrarem seu potencial. A ideia do concurso é fomentar o desenvolvimento da atividade leiteira na região. Torneios como esse também são relevantes para promover a troca de experiências, a atualização tecnológica e, consequentemente, o fortalecimento do setor.

