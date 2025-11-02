Robin Brooks: 'um grande choque deflacionário está chegando à União Europeia'

A- A+

Em publicação na rede social X o economista Robin Brooks escreveu que um grande choque deflacionário está chegando à União Europeia (UE). "A China agora tem um superávit comercial em carros com a UE, após muitos anos em que teve um déficit. O mais importante é que o BCE reconheça isso e reduza as taxas de juros de forma agressiva.

Um euro mais fraco ajudará", escreveu Brooks, que atua junto à Brookings Institution e já passou pelo Instituto de Finanças Internacionais (IIF) e pelo Goldman Sachs.

Na quinta-feira, o Banco Central Europeu (BCE) deixou suas principais taxas de juros inalteradas pela terceira vez seguida, diante da inflação da zona do euro sob controle e na esteira de dados de crescimento melhores do que o esperado.



Veja também