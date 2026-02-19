A- A+

Tecnologia Roblox vira alvo de ação judicial em Los Angeles por falhas na proteção de crianças Processo acusa empresa de expor menores a conteúdo sexual e predadores virtuais

As autoridades do condado de Los Angeles informaram nesta quinta-feira que entraram com uma ação judicial contra a popular plataforma on-line Roblox. Segundo a acusação, o serviço expõe crianças a conteúdo sexual, exploração e predadores virtuais.

Na queixa apresentada ao Tribunal Superior de Los Angeles, o condado afirma que a empresa não faz a moderação adequada do conteúdo e que seus sistemas de verificação de idade não cumprem o objetivo de proteger os usuários mais jovens.

A ação ocorre no momento em que também avança em Los Angeles um julgamento contra gigantes das redes sociais, como Facebook, processados sob a alegação de que seus algoritmos são projetados para provocar dependência, especialmente entre adolescentes.

— Esta ação judicial tem a ver com proteger crianças de predadores on-line e de conteúdo inadequado — disse Hilda Solís, presidente do Conselho de Supervisores do Condado de Los Angeles. — A Roblox tem a responsabilidade de manter as crianças seguras, mas, em vez disso, permitiu que sua plataforma se tornasse um espaço onde menores podem ser expostos a assédio sexual e exploração.

A Roblox afirma ter cerca de 144 milhões de usuários ativos diariamente em todo o mundo, dos quais mais de 40% têm menos de 13 anos. Na plataforma, usuários criam, compartilham e jogam diferentes jogos e experiências, conversam entre si e utilizam avatares personalizáveis.

Há anos, a empresa enfrenta acusações de que não faz o suficiente para proteger crianças de conteúdo violento e sexual. Um relatório de 2024 da Hindenburg Research descreveu a plataforma como um “paraíso pedófilo de conteúdo explícito”, alegando que expõe menores a assédio sexual e pornografia.

Neste mês, o governo da Austrália informou que buscava uma reunião urgente com a empresa para tratar da segurança infantil.

A ação apresentada nesta quinta-feira sustenta que a Roblox não moderou adequadamente o conteúdo gerado por usuários, não aplicou restrições etárias de forma eficaz e não revelou a extensão do material impróprio nem os riscos representados por predadores sexuais na plataforma.

— Não se trata de uma pequena falha de segurança. Trata-se de uma empresa que oferece a pedófilos ferramentas poderosas para caçar crianças inocentes e desavisadas — afirmou o procurador do condado de Los Angeles, Dawyn R. Harrison.

Em declaração à AFP, a Roblox negou as acusações e afirmou que a plataforma foi construída “com a segurança em seu núcleo”.

— Contamos com medidas avançadas de proteção que monitoram a plataforma em busca de conteúdos e comunicações prejudiciais — disse um porta-voz.

A empresa afirmou ainda que age com rapidez contra usuários que violam suas regras e que coopera com as forças de segurança para responsabilizar infratores.

Veja também