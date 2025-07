Roblox vira plataforma para vendas de games, e adolescentes ficam milionários

A- A+

O criador de Blue Lock: Rivals achou que crianças no Roblox poderiam gostar de um videogame de futebol com uma pegada de anime. Poucos meses depois, o jogo foi vendido por mais de US$ 3 milhões (mais de R$ 16 milhões).

O jovem de 19 anos, que pediu para não ter seu nome revelado porque nunca o compartilhou publicamente, criou o jogo em apenas três meses com a ajuda de co-desenvolvedores. Segundo ele, após o lançamento no ano passado, o jogo atraiu mais de um milhão de jogadores simultâneos, gerando US$ 5 milhões (cerca de R$ 28 milhões) por mês em compras para a Roblox, a popular plataforma de jogos.

A Do Big Studios, dona de outros jogos do Roblox e que ajudou a desenvolver o Blue Lock: Rivals, comprou o jogo em março, proporcionando um pagamento expressivo ao seu jovem criador.

Assim como o YouTube, o Roblox começou há duas décadas como um palco on-line para jovens criadores. Amantes de videogames podiam usar as ferramentas do serviço para desenvolver entretenimento barato e com baixa resolução.

Agora, com a empresa se aproximando dos 100 milhões de usuários ativos diários, os criadores estão descobrindo que é possível lucrar com a venda dos jogos que desenvolveram — com compradores dispostos a pagar somas de sete ou até oito dígitos.

— Vimos uma mudança real no ecossistema do Roblox — disse David Taylor, consultor sênior da empresa de análise de videogames Naavik.

Em junho, segundo sua pesquisa, sete dos 15 jogos mais lucrativos do Roblox haviam sido adquiridos de seus criadores originais.

Essa mudança se deve, em parte, a alterações nas políticas do Roblox. Uma atualização feita em dezembro permite que jogadores transfiram a propriedade dos jogos com facilidade. Antes disso, o Roblox afirmava que tais vendas violavam seus termos de serviço e diretrizes. Um porta-voz da empresa acrescentou que, atualmente, o Roblox não participa de transações no mercado secundário.

Game na plataforma bate recorde ao superar Fortnite

A Do Big tem adquirido outros títulos, incluindo o maior sucesso do Roblox até hoje. Em maio, a empresa comprou uma participação em Grow a Garden — atualmente o jogo mais popular da plataforma — por um valor não revelado. O título quebrou recordes no fim de junho, ao atrair mais de 21 milhões de jogadores simultâneos — superando o Fortnite, da Epic Games.

Outra empresa de jogos do Roblox, a Splitting Point, havia assumido o jogo no mês anterior, comprando-o de um desenvolvedor adolescente anônimo por um valor não divulgado.

Procurados pela reportagem, representantes da Do Big não responderam a pedidos de comentário.

Em fevereiro, um desenvolvedor anônimo vendeu o então jogo mais popular do Roblox, o Brookhaven RP, para a Voldex Entertainment. O fundador e CEO da Voldex, Alex Singer, disse que o acordo — com financiamento organizado pelo Raine Group e pela Shamrock Capital — foi “maior” do que o valor relatado que a Embracer Group pagou por Welcome to Bloxburg, em 2022, embora ele tenha se recusado a dar mais detalhes.

— Quando mais dinheiro é pago aos criadores, isso atrai mais pessoas —disse Singer, de 24 anos.

Na época, relatos indicavam que a venda de Welcome to Bloxburg teria custado US$ 100 milhões (R$ 556 milhões), embora executivos da Embracer tenham afirmado que foi menos.

Segundo o Roblox, os 10 principais desenvolvedores da plataforma ganharam, cada um, US$ 36 milhões (cerca de R$ 200 milhões) nos 12 meses até março. A empresa, com sede em San Mateo, na Califórnia, pode ultrapassar pela primeira vez a marca de US$ 1 bilhão (R$ 5,6 bilhões) pagos a criadores ao longo de um ano.

Em 2023, o CEO Dave Baszucki previu que, até 2028, um desenvolvedor do Roblox será avaliado em US$ 1 bilhão.

Mais de uma dúzia de empresas compram, desenvolvem e às vezes revendem jogos do Roblox. Grande parte dessas negociações ocorre pelo aplicativo de mensagens Discord, segundo Connor Richards, advogado da Odin Law & Media, que participou de uma dúzia desses acordos. Ele já viu menores de idade ganharem centenas de milhares de dólares com essas vendas.

Outro advogado especializado em tecnologia, Adam Starr, disse que facilitou cerca de 20 negócios envolvendo jogos do Roblox no último ano e que tem recebido mais consultas do que nunca. Muitos desenvolvedores preferem permanecer anônimos.

As primeiras grandes aquisições da Voldex — Driving Empire e Ultimate Football — custaram à empresa somas de sete dígitos, segundo Singer. Um acordo posterior com a NFL, que permitiu à empresa renomear o jogo para NFL Universe Football, ajudou a ampliar sua audiência.

— Conseguimos manter nossas comunidades e jogos ativos e fazê-los crescer, mantendo os jogadores satisfeitos — disse Singer. — Isso é realmente importante.

Ele costuma designar uma equipe de programadores para analisar e melhorar um jogo, muitas vezes em colaboração com o criador original.

Os jogos do Roblox sobem e descem conforme os caprichos das crianças. Um simulador de paintball pode perder popularidade depois que outro criador lança um clone no Roblox de Rainbow 6 Siege, da Ubisoft Entertainment. Apenas jogos raros permanecem populares por meses ou anos.

Criadores cientes disso às vezes vendem seus jogos por um valor equivalente a apenas um ou dois meses de receita. Outros pedem o valor de 12 meses de vendas, segundo Taylor, da Naavik.

Desenvolvedores independentes também costumam trocar seu trabalho artístico ou de programação por uma participação na propriedade de um jogo.

— O Roblox é muito capitalista — afirmou Singer, da Voldex. — A empresa quer que os criadores tenham sucesso financeiro.

