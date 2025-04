Roche Farma Brasil investe em ações para saúde

A- A+

Com o foco em propor soluções para o desenvolvimento do ecossistema de saúde, a Roche Farma Brasil investiu, em 2024, mais de R$ 600 milhões em pesquisa clínica no País, um aumento de mais de 10% em relação a 2023. E para apresentar os projetos desenvolvidos pela empresa, o head de Relações Governamentais e Políticas Públicas, Leonardo Bia, visitou a Folha de Pernambuco na tarde desta segunda-feira (7).

O representante foi recebido pela vice-presidente da Folha, Mariana Costa, e pela editora-chefe do jornal, Leusa Santos.

“O primeiro grande passo é começar a trabalhar a importância do investimento em saúde como um todo, independente da Rocha”, afirmou Leonardo Bia.

Além do investimento robusto realizado no ano passado, a empresa teve um faturamento de R$ 4,6 bilhões no período, um crescimento de 10% em comparação com 2023.

Em Pernambuco, o laboratório desenvolve diversos projetos, incluindo iniciativas em parceria com a ImpulsoGov, organização suprapartidária e sem fins lucrativos que apoia profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio do uso de dados e tecnologia.

“A gente fez um com a ImpulsoGov de rastreamento de câncer de pulmão, usando um algoritmo de inteligência artificial para poder rastrear e acelerar a detecção de câncer de pulmão. A gente ainda dá o suporte com o Real Hospital Português. Esse projeto já está implementado e acabou no final do ano passado. A gente também tem uma parceria institucional com a Unicef (União para a Formação, Educação e Cultura) com a criação das Unidades Amigas da Primeira Infância (UAPIs). Existem UAPIs aqui no Estado também”, destacou Leonardo.

No Recife, a ImpulsoGov, em parceria com a Roche Farma Brasil, também implementou um projeto para aprimorar a eficiência da Atenção Primária à Saúde (APS). A iniciativa é uma ferramenta tecnológica que auxilia na correção dos erros nos cadastros, integrando informações e otimizando o trabalho das equipes de saúde.

