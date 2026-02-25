A- A+

Mercado de Moda Rodada de Negócios da Moda em Pernambuco entra na agenda oficial do Ministério do Turismo Evento acontece de 2 a 4 de março, no Polo Caruaru, e terá como novidade a venda de acessórios autorais no atacado

A Rodada de Negócios da Moda em Pernambuco (RNMP), consolidada como o maior evento comercial de moda do Norte e Nordeste no formato atacadista, passa a integrar oficialmente a agenda do Ministério do Turismo (MTur). A próxima edição será realizada entre os dias 2 e 4 de março, no Polo Caruaru, e traz como principal novidade a ampliação da venda de acessórios de moda autoral no atacado.

A inclusão na agenda nacional representa reconhecimento do Governo Federal à relevância do evento, que, ao longo de mais de 20 anos, já movimentou R$ 619 milhões em negócios. As próximas edições de 2026 já constam no calendário oficial do MTur.

Realizada pela Associação Comercial e Empresarial de Caruaru (Acic) e pelo Sebrae Pernambuco, a RNMP ganha, com a certificação, maior visibilidade nacional. Para o presidente da Acic, Cláuston Pacas, a inclusão fortalece Caruaru como destino de turismo de negócios. “É uma das chancelas mais significativas para iniciativas dessa natureza e atesta o potencial e a relevância da Rodada de Negócios, que fomenta a economia da região e do Estado há mais de duas décadas”, afirmou.

Participação

O Sebrae/PE apoiará a participação de 100 empresas nesta edição. Segundo Gilson Gonçalves, especialista da instituição na Indústria da Confecção, a expectativa é de aumento no fluxo de visitantes e na conversão de negócios ao longo dos três dias de evento.

Realizada semestralmente em uma área superior a 10 mil metros quadrados, a RNMP reúne mais de 200 expositores com foco exclusivo no atacado e atrai, a cada edição, mais de mil compradores qualificados de todas as regiões do país. O faturamento médio supera R$ 30 milhões por edição.

Para a 41ª RNMP, fabricantes de nove estados já confirmaram presença, representando segmentos como moda bebê, infantil, juvenil, feminina, masculina, íntima, fitness, jeans, praia, além de calçados e acessórios. Entre as novidades está a ampliação do mix de acessórios com marcas autorais trazidas pelo Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil e de Confecções de Pernambuco (NTCPE).

Espaço

O evento também conta com espaços específicos, como o Pernambuco que Cresce, voltado a marcas estreantes, e a ala InoveTEX, destinada a fornecedores da cadeia têxtil, com apresentação de fios, tecidos, aviamentos, tecnologias e soluções financeiras.

A RNMP disponibiliza ainda a plataforma Passaporte Comprador, que reúne informações logísticas e comerciais para os participantes. O evento é aberto a visitantes do setor têxtil e de confecções, mediante pré-inscrição e apresentação de CNPJ com CNAE correspondente à atividade.

A iniciativa conta com patrocínio do Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), além do apoio da Prefeitura de Caruaru e de entidades empresariais do Agreste.

