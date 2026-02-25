Qua, 25 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta25/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Mercado de Moda

Rodada de Negócios da Moda em Pernambuco entra na agenda oficial do Ministério do Turismo

Evento acontece de 2 a 4 de março, no Polo Caruaru, e terá como novidade a venda de acessórios autorais no atacado

Reportar Erro
Rodada de Negócios da Moda em Pernambuco entra na agenda oficial do Ministério do TurismoRodada de Negócios da Moda em Pernambuco entra na agenda oficial do Ministério do Turismo - Foto: Divulgação

A Rodada de Negócios da Moda em Pernambuco (RNMP), consolidada como o maior evento comercial de moda do Norte e Nordeste no formato atacadista, passa a integrar oficialmente a agenda do Ministério do Turismo (MTur). A próxima edição será realizada entre os dias 2 e 4 de março, no Polo Caruaru, e traz como principal novidade a ampliação da venda de acessórios de moda autoral no atacado.

A inclusão na agenda nacional representa reconhecimento do Governo Federal à relevância do evento, que, ao longo de mais de 20 anos, já movimentou R$ 619 milhões em negócios. As próximas edições de 2026 já constam no calendário oficial do MTur.

Leia também

• Governo tem superávit de R$ 86,9 bilhões em janeiro e despesas crescem 3%

• Concurso Público Unificado de Pernambuco: divulgado o resultado preliminar

Realizada pela Associação Comercial e Empresarial de Caruaru (Acic) e pelo Sebrae Pernambuco, a RNMP ganha, com a certificação, maior visibilidade nacional. Para o presidente da Acic, Cláuston Pacas, a inclusão fortalece Caruaru como destino de turismo de negócios. “É uma das chancelas mais significativas para iniciativas dessa natureza e atesta o potencial e a relevância da Rodada de Negócios, que fomenta a economia da região e do Estado há mais de duas décadas”, afirmou.

Participação

O Sebrae/PE apoiará a participação de 100 empresas nesta edição. Segundo Gilson Gonçalves, especialista da instituição na Indústria da Confecção, a expectativa é de aumento no fluxo de visitantes e na conversão de negócios ao longo dos três dias de evento.

Realizada semestralmente em uma área superior a 10 mil metros quadrados, a RNMP reúne mais de 200 expositores com foco exclusivo no atacado e atrai, a cada edição, mais de mil compradores qualificados de todas as regiões do país. O faturamento médio supera R$ 30 milhões por edição.

Para a 41ª RNMP, fabricantes de nove estados já confirmaram presença, representando segmentos como moda bebê, infantil, juvenil, feminina, masculina, íntima, fitness, jeans, praia, além de calçados e acessórios. Entre as novidades está a ampliação do mix de acessórios com marcas autorais trazidas pelo Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil e de Confecções de Pernambuco (NTCPE).

Espaço

O evento também conta com espaços específicos, como o Pernambuco que Cresce, voltado a marcas estreantes, e a ala InoveTEX, destinada a fornecedores da cadeia têxtil, com apresentação de fios, tecidos, aviamentos, tecnologias e soluções financeiras.

A RNMP disponibiliza ainda a plataforma Passaporte Comprador, que reúne informações logísticas e comerciais para os participantes. O evento é aberto a visitantes do setor têxtil e de confecções, mediante pré-inscrição e apresentação de CNPJ com CNAE correspondente à atividade.

A iniciativa conta com patrocínio do Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), além do apoio da Prefeitura de Caruaru e de entidades empresariais do Agreste.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter