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Banco Central ROE do sistema financeiro ficou praticamente estável no 2º semestre de 2025, afirma BC "Crescimento dos resultados operacionais, ainda que em ritmo menor, compensou o aumento das provisões, refletindo na estabilidade da rentabilidade do SFN", avaliou o Banco Central

O Retorno Sobre Patrimônio Líquido (ROE) do Sistema Financeiro Nacional (SFN) ficou praticamente estável no 2º semestre de 2025, com a continuidade da dispersão entre os segmentos. A avaliação consta no Relatório de Estabilidade Financeira (REF) do Banco Central, referente ao período, divulgado nesta segunda-feira, 25.

Segundo o documento, o ROE do SFN acumulado em 12 meses passou de 16,9% em junho de 2025 para 17,1% em dezembro. "O crescimento dos resultados operacionais, ainda que em ritmo menor, compensou o aumento das provisões, refletindo na estabilidade da rentabilidade do SFN", avaliou o BC.

O REF observa que o segmento de digitais registrou o maior avanço na rentabilidade, impulsionado pela alavancagem operacional com o crescimento das receitas.

Já no S1 privados, os bons resultados alcançados no segundo semestre permitiram a continuidade da tendência de alta na rentabilidade do segmento. Em demais IFs e no Sistema Nacional de Crédito Cooperativo (SNCC), também houve melhora, porém mais comedida, emenda.

"O segmento público continua com a rentabilidade pressionada, sobretudo em função dos impactos da materialização de risco, em especial na carteira de crédito rural. Vale destacar, no entanto, que houve melhora no resultado do segmento no último trimestre do ano", afirma.



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