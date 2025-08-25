A- A+

REC'n'Play Rolê REC'n'Play, em Caruaru, divulga programação completa e atrações diversas para todos os públicos Festival gratuito reúne mais de 100 atividades em edição especial ao longo de três dias, com trilhas voltadas para tecnologia, negócios, artes e apresentações culturais; inscrições estão abertas

Um dos maiores festivais de inovação e tecnologia do Brasil se prepara para chegar à capital do Agreste com uma programação diversificada e inclusiva: o Rolê REC’n’Play acontece nos próximos dias 28, 29 e 30 de agosto, acompanhando a inauguração da nova sede do Armazém da Criatividade – Porto Digital, no prédio da antiga Fábrica Caroá.

Serão mais de 150 horas de atividades gratuitas, entre debates com convidados especiais, arenas temáticas, oficinas e apresentações culturais, oferecendo atrações para todos os públicos ao longo dos três dias.

Com o tema “O Futuro Nos Conecta”, o festival marca o início de um novo capítulo para Caruaru, sendo realizado pela Ampla e pelo Porto Digital, com patrocínio do Governo de Pernambuco, por meio da Secti.

Para quem deseja transformar ideias em resultados concretos, a trilha Negócios reúne palestras e oficinas que ajudam empreendedores, gestores e startups a se conectarem com estratégias e práticas de inovação.

A programação aborda desde a importância da cultura organizacional e da gestão de pessoas como diferencial competitivo até os caminhos para o desenvolvimento de startups, proporcionando ao público uma experiência enriquecedora sobre os principais desafios e oportunidades de quem empreende.

Unindo criatividade, ciência e futuro, a trilha Tecnologia e Inovação convida o público a experimentar, aprender e se inspirar.

Oficinas de Python e robótica oferecem a professores e crianças a oportunidade de se aprofundar em um aprendizado prático, enquanto arenas temáticas promovem interatividade, competições e exposições em uma jornada envolvente.

Já a trilha Inteligência Artificial apresenta uma programação intensa para quem deseja compreender o impacto da IA nos dias atuais. Serão exploradas suas aplicações no cotidiano e reflexões sobre o poder transformador da tecnologia em diferentes setores do mercado.

Na trilha Economia Criativa, arte, cultura, tecnologia e empreendedorismo se encontram. A programação inclui experiências imersivas, oficinas práticas, prototipagem, artesanato e vivências gastronômicas conduzidas pelo Senac e profissionais renomados, como a chef Lorena Sousa, promovendo inovação e geração de oportunidades.

A trilha Arte, Cultura e Lazer traz experiências únicas que misturam tradição, inovação e diversão para todas as idades.

Exposições, apresentações para o público infantil, jogos, brincadeiras, shows e expressões culturais fazem parte da programação, que conta ainda com a presença de grandes artistas da cena pernambucana.

O público também poderá aproveitar a Alameda Food Truck, garantindo uma explosão de sabores que acompanha a viagem pelo entretenimento e pela cultura.

Entre as presenças ilustres já confirmadas estão Igor Coelho – criador e apresentador do Flow Podcast –, Mikaela Gomes – modelo e influenciadora – e a cantora e compositora Gabi da Pele Preta, que irão conduzir bate-papos sobre comunicação digital, moda e carreira, estimulando conexões inspiradoras.

Na programação musical, os artistas Almério e Joyce Alane levam ao palco a força da música pernambucana contemporânea com apresentações eletrizantes. Para a criançada, o Mundo Bita apresenta o "Show do Bita - Crescer e Aprender".

Inscrições

Os interessados em vivenciar essa experiência já podem se inscrever gratuitamente pelo site. Com um único cadastro, os participantes terão acesso à programação completa de educação, negócios, experiências e entretenimento.

A inscrição é válida para todo o evento. No entanto, a participação em cada atividade estará sujeita à lotação das salas, respeitando o critério de ordem de chegada. A programação completa, com datas e horários, além do mapa do festival, estão disponíveis no aplicativo “Rolê REC’n’Play”.

O app já está disponível para download em dispositivos Android e iOS, via Google Play ou Apple Store.

Confira os destaques por trilha de programação:

Negócios

Oficina – O Mercado Internacional como Alternativa Estratégica para Empresas Pernambucanas (28/08 às 17h10), com Rossana Sarmento e Renan Assis

Palestra – Modelagem de Negócio e Proposta de Valor para Startup (29/08 às 12h20), com João Moizes

Oficina – Power BI para Iniciantes (29/08 às 14h), com Fátima Cristina e Ruan Carvalho

Workshop – Como Cultura Organizacional e Gestão de Pessoas Transformam Negócios (29/08 às 15h10)

Palestra – Desvendando o Cotidiano de Startups: a gestão do dia a dia em um ambiente de inovação (30/08 às 12h), com Wilson Morais



TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Arena de Robôs – Parceria entre o C.E.S.A.R e o SESI, com oficinas, competições e exposições de robótica (28, 29 e 30/08)

Arena Gamer – Em parceria com a TV Asa Branca, promove torneios, oficinas e experiências interativas de eSports (28, 29 e 30/08)

Arena SECTI – Com recursos da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, promove interação direta com tecnologias (28, 29 e 30/08)

Oficina BioLab – Produção de Bioplástico e suas aplicações escolares (29/08 às 10h)

Oficina Mais Mulheres na Tecnologia: Introdução em Python (29/08 às 15h)

Oficina Computação Criativa para Professores – Micro:bit (30/08 às 15h)



INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Oficina – Audiovisual e o uso de IA: aplicações práticas (28/08 às 14h)

Workshop – Inteligência Artificial aplicada ao processo criativo (29/08 às 10h)

Oficina – Mini Lab: Inteligência Artificial no Dia a Dia (29/08 às 10h)

Oficina – Treinamento de IA: experiências de estudantes do EREM Padre Zacarias Tavares (29/08 às 13h)

Palestra – IA & Saúde: o que é viável para a nossa realidade? (29/08 às 13h10)

Oficina – Saúde 5.0: Data Leak em Saúde (29/08 às 15h20)

Minicurso – Vídeo com Inteligência Artificial: criação audiovisual para iniciantes (30/08 às 10h10)



ECONOMIA CRIATIVA

Smart Lab – Unidade móvel de design moderno com cursos de tecnologia e inovação

Oficina Criativa – Estampas Digitais no Photoshop (29/08 às 10h45)

Oficina – Acessórios Artesanais em Cerâmica Fria (29/08 às 13h30)

Mesa-redonda – Do Mangue ao Agreste: como comunidades de startups podem desenvolver o ecossistema inovador (29/08 às 15h10)

Aula-show – Comendo História: Açúcar – Bolo de Rapadura com Amendoim (30/08 às 11h)

Oficina Maker – Prototipagem com Impressora 3D (30/08 às 13h30)

ARTE, CULTURA E LAZER

Exposição SOLO, de Humberto Botão (28 a 30/08)

Alameda Food Truck – Organizada por Flávio Siqueira, reúne sete food trucks e um quiosque de pizzas (28 a 30/08)

Palestra – Teatro Experimental de Arte (TEA): bastidores da arquivística digital de um Patrimônio Vivo de Pernambuco na era da cibercultura (28/08 às 14h10)

Batalha de Breaking Raiz Hip Hop – batalhas, grafite e discotecagem (29/08 às 19h)

Feira Diagrama – Arte Impressa no Agreste (30/08 às 11h)

Teatro de Mamulengo Mamusebá, de Mestre Sebá (30/08 às 10h30)

Cortejo dos Brincantes – Fundação de Cultura de Caruaru (30/08)

ATIVIDADES SESC

Just Dance (28 a 30/08 às 14h)

Arena Swordplay (28/08 às 14h)

Jogos Gigantes e brinquedos infláveis (28/08 às 14h)

Apresentações de K-pop (28/08 às 18h)

Apresentações culturais: Gabriel Sá e Chris Mendes (29/08 às 23h); Vitória do Pife e Banda Camaleão (30/08 às 17h50); Cia Olhares de dança popular (30/08)

Desfile de cosplay (30/08 às 10h e 14h)

CONVIDADOS ESPECIAIS

Mikaela Gomes – Modelo e influenciadora (29/08 às 10h)

Igor Coelho – Criador e apresentador do Flow Podcast (30/08 às 11h)

Gabi da Pele Preta – Cantora e compositora (30/08)

PALCO ROLÊ REC’N’PLAY

Almério – Cantor, compositor e multiartista (29/08 às 20h)

Joyce Alane – Cantora e compositora (29/08 às 21h30)

Show do Bita - Crescer e Aprender (30/08 às 16h)

Serviço

Rolê REC’n’Play Caruaru

Quando: 28, 29 e 30 de agosto

Onde: Porto Digital Caruaru (Armazém da Criatividade)

Endereço: R. Jorn. Aníbal Fernandes, Centro, Caruaru – PE

Mais informações, programação e inscrições: http://role.recnplay.pe

