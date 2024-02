Rolex: vendas de relógios de luxo ultrapassam 10 bilhões de francos suíços pela primeira vez

A- A+

As vendas da Rolex superaram pela primeira vez o patamar de 10 bilhões de francos suíços (US$ 11,5 bilhões) em 2023, com a principal marca de suíça de relógios ganhando participação no mercado, de acordo com um relatório do Morgan Stanley divulgado nesta quarta-feira (28).

A marca produziu 1,24 milhão de relógios no ano passado, com vendas de US$ 11,5 bilhões (R$ 58 bilhões,) ganho de 11% em relação a 2022, disseram analistas do Morgan Stanley e da empresa suíça LuxeConsul, acrescentando que o nível atual de participação de mercado da Rolex é "sem precedentes".

A fabricante dos modelos Daytona, Submariner e Datejust tem agora uma fatia de pouco mais de 30% do mercado varejista, já que os compradores abastados demandavam por relógios fabricados pela empresa sediada em Genebra e controlada por um fundo de caridade com o nome de Hans Wilsdorf, cofundador da marca em 1908.

A marca de relógios Tudor, de preço mais baixo, que pertence à mesma fundação da Rolex, teve vendas de cerca de US$ 620 milhões (R$ 3,080 bi) em 2023, de acordo com estimativas do Morgan Stanley.

"Nenhuma outra marca de luxo pode reivindicar uma posição tão dominante em seu respectivo setor", escreveram no relatório os analistas liderados por Edouard Aubin, do Morgan Stanley, e Oliver Müller, da LuxeConsult.

A Louis Vuitton, por exemplo, teve uma participação de cerca de 19% no mercado de bolsas de luxo no ano passado, disseram os analistas.

A marca Rolex "continua sendo a número 1 incontestável no setor de relógios de luxo, com vendas maiores do que as das cinco marcas concorrentes, Cartier, Omega, Audemars Piguet, Patek Philippe e Richard Mille juntas", disseram eles.

O relatório mostrou que as vendas de relógios de luxo suíços continuaram a ser regidas por um punhado de marcas com mais de 1 bilhão de francos em vendas anuais. A Vacheron Constantin, a marca histórica controlada pela Richemont, entrou para o clube de elite de vendas de 1 bilhão de francos pela primeira vez em 2023.

No outro extremo, a marca homônima do Swatch Group vendeu mais de 2 milhões de MoonSwatches em 2023 e cerca de 5,8 milhões de relógios no total a um preço médio de US$ 160,44 (cerca de R$ 800), disseram os analistas. Em grande parte devido ao sucesso do MoonSwatch, uma colaboração com a Omega, a Swatch foi a marca de relógios de crescimento mais rápido pelo segundo ano consecutivo.

Os números da Morgan Stanley e da LuxeConsult são estimativas, pois as marcas de relógios suíços, incluindo a Rolex, não divulgam suas vendas anuais individuais. Um porta-voz da Rolex não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

