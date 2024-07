A- A+

Veículos Romeo, Jeep e Fiat: fabricante anuncia recall de 330 mil veículos nos EUA por problemas nos airbags Aparelho no assento dianteiro pode não inflar como previsto, o que pode aumentar o risco de lesões em caso de acidente

A Stellantis anunciou que está fazendo o recall de mais de 330 mil veículos nos Estados Unidos devido a um possível defeito que pode impedir a ativação do sistema de airbag, anunciou a companhia nesta quarta-feira.

Um sensor do cinto de segurança "pode estar mal conectado, impedindo que o airbag do assento dianteiro infle como o previsto", disse a Administração Nacional de Segurança do Tráfego em Rodovias (NHTSA).

"Um airbag do assento dianteiro que não infla como o previsto pode aumentar o risco de lesões em caso de acidente", acrescenta.

O grupo de automóveis afetados inclui alguns modelos da Alfa Romeo, Jeep e Fiat fabricados entre os anos de 2017 e 2024.

A empresa descobriu o problema durante uma "revisão de rotina" nos comentários dos clientes. A companhia disse que não tem conhecimento de lesões ou acidentes relacionados a este problema.

"Os motoristas podem notar que a luz de seu airbag permanece acesa depois do arranque do veículo, ou que o som de lembrete do cinto de segurança é ativado, inclusive se o cinto de segurança estiver afivelado", explicou a montadora em um comunicado à imprensa. "A reparação será realizada de forma gratuita."

Veja abaixo modelos que devem passar por recall nos Estados Unidos:

Alfa Romeo Giulia (2017-2024)

Alfa Romeo Stelvio (2018-2025)

Fiat 500 (2019-2023)

Jeep Renegade (2019-2023)

Fiat 500E (2024)

