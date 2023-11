A- A+

Rota do Comércio Gratuito, curso busca inserir lojas do Centro do Recife no mercado digital; inscrições estão abertas Inscrições são feitas no Conecta Recife

Lançada pela Prefeitura do Recife semana passada, a plataforma Rota do Comércio dá um novo passo rumo à inserção no meio digital de mais lojas do Centro da capital pernambucana. Estão abertas, no site de serviços municipais Conecta Recife, as inscrições para a segunda turma da Jornada Marketing do Futuro.



Gratuito, o curso busca engajar os empresários da região central do Recife no uso de plataformas digitais para alavancar suas vendas. As inscrições podem ser feitas até a próximo sexta (1º).



Há vagas para até 50 estabelecimentos comerciais. Para se inscrever, as empresas deverão ter CNPJ ativo e funcionar no Centro do Recife o critério de seleção será por ordem de inscrição.

A jornada começa na próxima segunda (4) e vai té o dia 11 de dezembro, somando cinco encontros - o primeiro e o último serão presenciais e os demais encontros, virtuais, com duração de 2h30 minutos cada.

Na etapa atual, serão três fases: desenhando a estratégia, desenvolvendo relacionamentos e entregando competitividade.



“Com esse projeto, vamos profissionalizar as vendas online dos nossos empreendedores locais a partir de uma transformação digital capaz de fortalecer as vendas presenciais e abrir novas frentes de negócios”, afirmou o presidente da Empresa Municipal de Informática (Emprel), Bernardo D’Almeida.



Além da Emprel, participam da ação o Programa Recentro e Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SDECTI), em parceria com a TDS Company, Le Fil, Sebrae e Correios.

A Jornada Marketing do Futuro integra o Rota do Comércio, plataforma que reúne informações do comércio centrais dos bairros de Santo Antônio, São José e Boa Vista. A plataforma conta com mapa interativo onde os usuários podem conhecer todas as lojas, contatos e segmentos comerciais da área central do Recife, dando maior visibilidade aos comerciantes locais. Atualmente, a plataforma conta com cerca de 1.100 estabelecimentos comerciais, numa iniciativa da Câmara de Dirigente Lojistas (CDL) Recife com o apoio do Programa Recentro e da Emprel.

