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Turismo Rota dos Corais fortalece turismo sustentável em Pernambuco e Alagoas Projeto investe R$ 3,3 milhões e prevê beneficiar mais de mil empreendedores em 14 municípios dos dois estados

Pernambuco e Alagoas vão fortalecer e integrar a cadeia do turismo regenerativo e sustentável no litoral nordestino. O “Rota dos Corais - Conexão do Litoral Sul de Pernambuco ao Norte de Alagoas” deu início às etapas de diagnóstico territorial e de estruturação das governanças locais que vão liderar ações em 14 municípios.

Por meio de capacitações, consultorias e estratégias para ampliação dos negócios, a iniciativa deve beneficiar mais de 1 mil empreendedores nos dois estados. O projeto é uma parceria entre Sebrae Nacional, Sebrae/PE e Sebrae/AL e conta com o investimento de R$ 3,3 milhões.

Em Pernambuco, por meio de consultorias do Sebrae e de uma série de reuniões, o processo de mapeamento dos territórios e formação das lideranças locais integra os municípios do Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Sirinhaém, Tamandaré, Rio Formoso, Barreiros e São José da Coroa Grande. O objetivo é reunir, capacitar e fortalecer negócios locais que dependem da cadeia do turismo dentro da faixa costeira da região.

A ideia é que as lideranças atuem nas próximas etapas do programa, que vão descentralizar o movimento turístico em praias já consolidadas como Porto de Galinhas, no litoral Sul pernambucano. A próxima fase, prevista para acontecer no primeiro semestre de 2027, passa por capacitação e trilhas de empreendedorismo e ESG, com foco em inovação e no protagonismo juvenil.

A terceira etapa contempla a criação de produtos inovadores baseados na experiência do turista e a preparação dos destinos para certificações nacionais e estrangeiras. Por fim, a última etapa é para desenvolvimento de marca e branding, acesso a mercado e monitoramento de resultados.

A jornada de formação tem como alvo empreendedores formais e informais de diversos segmentos ligados ao turismo como hotelaria, gastronomia, receptivo turístico, artesanato e pesca artesanal. Além de jangadeiros, bugueiros, barqueiros, ambulantes e integrantes de comunidades tradicionais.

“Esta iniciativa considera que o ativo turístico mais forte que liga as cidades é a barreira de corais existente em todos os municípios contemplados. A ideia é estruturar essa rota e ter uma marca forte que seja conhecida no mundo inteiro através de serviços qualificados”, afirmou a gestora de projetos do Sebrae/PE, Kátia Georgina.

Sustentabilidade

A sustentabilidade é um dos pilares do projeto, que busca incentivar práticas de preservação dos corais e dos mangues, por meio do conhecimento, transmitido dos empreendedores aos turistas que frequentam essas praias. A iniciativa planeja incluir no roteiro dos visitantes o cuidado com os ativos ambientais.

Ações que envolvem a cadeia do turismo regenerativo também fazem parte da Rota dos Corais. O projeto integra também ações já realizadas na região, como o processo de restauração de corais, realizado pela startup pernambucana Biofábrica de Corais, que permite a participação de turistas nas etapas de regeneração dos corais no ecossistema marinho. Além de ações que integram a gastronomia do mangue por meio de capacitações realizadas pelo Instituto Negralinda que contemplam empreendedores locais.

Mercado

Em paralelo ao diagnóstico territorial para a definição de lideranças, o programa já começou uma série de ações que vai desde a construção da marca até de capacitações gratuitas aos empreendedores locais do Nordeste.

Nos dias 1 e 2 de dezembro, na 8ª edição do Visit Travel Show 2026, em Porto de Galinhas, haverá participação gratuita de cerca de 150 negócios que integram as 14 cidades cadastrados na Rota dos Corais. No encontro, os empreendedores terão acesso à rodada de negócios com grandes operadores internacionais e nacionais. O evento é realizado pelo Porto de Galinhas Convention & Visitors Bureau, com co-realização do Sebrae Pernambuco.

Em 13 de outubro, o Rota dos Corais integrou uma ação para empresários do turismo em Maragogi, público-alvo do programa, em um encontro de negócios. Na próxima quinta-feira (5), o Sebrae/PE proporcionará a participação de 15 representantes de empresas do Litoral Sul do estado em um road show com empresas do mercado do turismo em Caruaru.

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