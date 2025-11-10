Roteiro para Amazônia pode criar 312 mil empregos e movimentar R$ 40 bilhões
O SB COP Legacy Report será divulgado em detalhes nesta segunda-feira, 10, no estande da CNI, na COP30
O documento que sintetiza o trabalho da chamada Sustainable Business COP (SB COP), iniciativa lançada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) neste ano, aponta que a priorização da região amazônica como "motor do desenvolvimento sustentável" do Brasil pode acrescentar R$ 40 bilhões ao PIB e criar 312 mil empregos. As projeções estão no SB COP Legacy Report.
Entre metas frustradas e crise no multilateralismo global, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 almeja ser um marco para a implementação de medidas e de respostas sobre fontes de financiamento. É nesse contexto que o setor privado tem se mobilizado para buscar protagonismo na implementação de metas globais sobre clima, conforme apresentou a Broadcast em matéria especial.
O SB COP Legacy Report será divulgado em detalhes nesta segunda-feira, 10, no estande da CNI, na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), em Belém (PA). O documento é resultado da articulação dos oito grupos de trabalho - que cobriram desde bioeconomia e transição energética até finanças e empregos verdes.
O documento também traz considerações sobre dois temas que influenciaram os debates da iniciativa: saúde e carbon accounting (contabilidade de carbono). A SB COP mobilizou mais de 40 milhões de empresas em 60 países e reuniu mais de 600 casos considerados de sucesso para "comprovar a viabilidade de soluções sustentáveis já desenvolvidas pelo setor privado".