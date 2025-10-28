A- A+

turismo Roteiro turístico em 5 municípios da Mata Sul deve movimentar mais de R$ 1 milhão Projeto do Sebrae incentiva a requalificação de engenhos e promete fortalecer a economia local, gerando emprego e valorizando a cultura canavieira

Com raízes na lavoura canavieira, base da principal atividade produtiva da região durante vários séculos, a Zona da Mata Sul de Pernambuco começa a se reinventar com iniciativas que apostam no turismo como vetor de transformação do território. Uma das mais promissoras é a Rota dos Engenhos & Arte, que será lançada pelo Sebrae Pernambuco nesta quarta-feira (29), às 10h, na sede da instituição, no Recife. Com foco no fortalecimento do turismo rural e ecológico da região, o novo roteiro combina atrativos de cinco municípios: Água Preta, Escada, Palmares, Primavera e Ribeirão.

A iniciativa nasce com a expectativa de movimentar, até 2028, mais de R$1 milhão na economia da região, além de fomentar o crescimento médio de 20% no faturamento anual dos 30 empreendimentos turísticos e criativos envolvidos. São esperados ainda a geração de 200 novos postos de trabalho e o acréscimo de pelo menos 20 mil visitantes ao território.

A rota inclui equipamentos turísticos, históricos e culturais que apresentam infraestrutura e serviços preparados para receber um público interessado em experiências autênticas, gastronomia típica, patrimônios históricos e arquitetônicos e contato com a natureza. Além de informações como endereço, fotos e atividades oferecidas, ela traz QR Codes com vídeos exclusivos de cada estabelecimento.

“A Rota de Engenhos & Arte chega para impulsionar a economia local e ampliar as oportunidades para os pequenos negócios em um território que precisa de diversificação das atividades econômicas. Além de ajudar na valorização e preservação da memória patrimonial, histórica, cultural e ambiental, ela vai estimular o empreendedorismo em setores como turismo, economia criativa, agricultura familiar, agroindústria, comércio e serviços”, disse Murilo Guerra, superintendente do Sebrae Pernambuco.

Mesmo com o peso da tradição ligada à cana-de-açúcar, vários engenhos, usinas e fazendas da Zona da Mata Sul precisaram se ressignificar e incorporaram novas atividades. É o caso do Engenho Conceição, em Escada, distante 55 quilômetros do Recife. A propriedade está na mesma família há várias gerações e conta com elementos de séculos passados, como o casarão colonial e a casa de farinha, e vem se destacando pela produção do primeiro chocolate pernambucano no conceito tree to bar, que vai do plantio da árvore à fabricação das barras derivadas do cacau. Os visitantes encontram no local experiências gastronômicas, conteúdos pedagógicos e atrativos como trilha, banho de bica, passeio de carroça e mais.

Em Primavera, cidade a pouco mais de 80 quilômetros da capital pernambucana, fica o Engenho Preferência. Ele pertencia a dois irmãos portugueses, também donos da antiga fábrica de rodas de veículos instalada no local, onde hoje funciona o memorial da família Pontual. A casa grande atual, de 1919, impressiona pela arquitetura típica do período, enriquecida por detalhes como o piso de mosaico inglês. O espaço oferece passeio histórico; desfile de cavalos de raça; e contato com a natureza por meio de trilha, açude e plantação de flores tropicais, entre outros atrativos.

“A Rota dos Engenhos & Arte nasce como uma grande oportunidade de reconectar a Zona da Mata Sul com suas origens e tradições e, ao mesmo tempo, com o futuro do turismo sustentável em Pernambuco. Ela faz parte de um movimento de fortalecimento territorial que tem como propósito valorizar o patrimônio histórico, cultural e produtivo da região e transformar os antigos engenhos, usinas e fazendas em destinos vivos, capazes de gerar renda, experiências originais e orgulho para as comunidades locais”, acrescenta Kátia Georgina Alves, especialista em Turismo do Sebrae/PE.

Em Palmares, a 115 quilômetros do Recife, o Engenho Paul preserva características do tempo colonial, como a casa grande, de 1878, e sua arquitetura original, incluindo ladrilhos hidráulicos, mobiliário, utensílios domésticos e outras peças antigas. Também estão mantidas estruturas como a senzala, o pelourinho e o quarto de castigo, bem como o famoso Quarto dos Espelhos, que dizem ser assombrado pelos espíritos de antigos moradores. Além do passeio pela memória da época, o público encontra restaurante, área de lazer, bica d’água e, a depender do período do ano, eventos como o bloco carnavalesco Jegue do Paul e o Festival de Artes.

O roteiro ainda contempla um dos mais exuberantes destinos do interior pernambucano e mesmo do país: a Usina de Arte, em Água Preta, a 120 quilômetros do Recife. A propriedade onde funcionou a maior produtora de álcool e açúcar do país nos anos 1950, a Usina Santa Terezinha, atualmente é um parque artístico-botânico-educativo com mais de 40 hectares, o maior orquidário do Nordeste e acervo com mais de 50 obras de arte ao ar livre, assinadas por artistas renomados do Brasil e exterior. A visitação pode ser guiada e inclui espaços para divulgação do artesanato e gastronomia locais, banho de bica, pesque-pague e contemplação da natureza.

Situado entre os municípios de Palmares e Água Preta está o Engenho Vênus, propriedade centenária onde, em 1906, nasceu o médico e professor Nélson Chaves, considerado o Patrono da Nutrição Pernambucana. A casa grande preserva a arquitetura colonial, diversos móveis e o piso em ladrilho hidráulico original da era de ouro do ciclo canavieiro. Os passeios contam com trilhas pela Mata Atlântica, contemplação em mirantes, cachoeiras e outras vivências rurais.

Quem aproveitar a Rota de Engenhos & Arte vai encontrar atividades das mais variadas, incluindo passeios de charrete, cavalo, caiaque e trator e acesso a redários, restaurantes, lagos, cachoeiras e rios. O roteiro traz também indicações de passeio por paisagens nativas e fábricas de laticínios e criações de búfalos disponíveis em empreendimentos como o Engenho Cachoeira e a Fazenda Faco, ambos em Ribeirão, cidade a 86 quilômetros da capital. Nesses locais, os visitantes têm acesso a degustações gastronômicas, informações históricas, observação da vida animal, trilha, banho de bica e artesanato da associação Mãos da Mata.

“Pernambuco ainda é muito conhecido pelo turismo de sol e praia, que costuma receber a maior parte dos holofotes. Com o lançamento de um roteiro exclusivo para a região, reforçamos a existência, o potencial, as belezas e as riquezas da Mata Sul do estado. É uma proposta mais sustentável, com menor impacto ambiental, maior conexão cultural e um forte apelo natural”, ressaltou Jefferson Santos, gestor de projetos de Desenvolvimento Territorial do Sebrae/PE.

No dia do lançamento, a sede do Sebrae Pernambuco recebe a Expo Riquezas da Mata. A mostra vai reunir itens do artesanato, delícias da gastronomia e flores tropicais produzidas nos cinco municípios participantes do roteiro. O funcionamento será das 9h às 17h, com acesso gratuito e aberto a todos os públicos.

