Roubo aos aposentados no Brasil indignou a todos, afirma Wolney Queiroz
Ministro da Previdência diz que governo fez pacto nacional com aposentados
"O roubo aos aposentados no Brasil deixou todo o país indignado, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) me chamou e me deu a tarefa de lidar com a crise da previdência, que é a maior da nossa história", afirmou o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, durante a abertura do 6º Congresso Brasileiro de Previdência Privada (CBPP), organizado pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp), que começou nesta quarta-feira (22) e vai até a próxima sexta-feira (24) na cidade de São Paulo.
Segundo o ministro, o governo fez um pacto nacional com os aposentados, e o resultado foi o crédito extraordinário de R$ 3,3 bilhões para ressarcir os aposentados que tiveram parte de seus recursos da previdência descontados de forma indevida.
"Hoje temos R$ 2,1 bilhões já devolvidos aos aposentados e pensionistas", afirma.
Queiroz informa durante sua fala que os valores foram devolvidos para mais de três milhões de aposentados e pensionistas e que é preciso restaurar a credibilidade da Previdência Social no Brasil.