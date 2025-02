A- A+

MERCADO Royal Caribbean aumenta dividendo em 36% e lança plano de recompra de US$ 1 bi; ação sobe O executivo-chefe da empresa disse que as duas medidas foram tomadas após o forte desempenho

A Royal Caribbean Group aumentou seus dividendos em mais de um terço e lançou um plano de recompra de ações de US$ 1 bilhão.



O executivo-chefe da empresa, Jason Liberty, disse que as duas medidas foram tomadas após o forte desempenho recente da operadora de cruzeiros e o balanço patrimonial saudável, refletindo a confiança nos negócios.

Hoje, a empresa informou que seu conselho aprovou um novo dividendo trimestral de US$ 0,75 por ação, um aumento de 36% em relação aos US$ 0,55.



O novo pagamento, equivalente a US$ 3 por ano, representa um rendimento anual de cerca de 1,2%, com base no preço de fechamento de US$ 256,30 desta quarta-feira.



A Royal Caribbean também aprovou uma recompra de até US$ 1 bilhão de suas ações nos próximos 12 meses.

Em janeiro deste ano, a operadora de cruzeiros divulgou um aumento acentuado no lucro, depois que a receita subiu 13% no quarto trimestre.

Às 10h19 (de Brasília) as ações da Royal Caribbean subiam 2,40% no after hours de Noca York.



