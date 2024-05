A- A+

Lançamento Royal Salute lança, no Recife, novo whisky para consumo em altas temperaturas O produto começa a ser comercializado ainda este mês nos principais pontos de vendas do Recife

O Recife foi escolhido como a primeira cidade brasileira a receber o novo produto da Royal Salute, marca tradicional de whisky escocês. A empresa lançou, na noite desta terça-feira (21), o Royal Salute Blended Grain 21 anos. O evento foi realizado em uma das unidades da JBS Motors localizada no bairro do Pina, na Zona Sul da capital pernambucana.

O novo produto celebra um marco na história da Royal Salute. Essa é a primeira garrafa transparente da empresa e a primeira Blended Grain na marca recorrente.

Com notas de baunilha e bastante mel, o whisky é feito somente de grãos e foi maturado por 21 anos. O produto tem a característica de ser mais leve e harmonizado.

Anteriormente, o novo whisky do portfólio da empresa foi lançado no mercado asiático. De acordo com o embaixador da marca no Brasil, Felipe London, a ideia foi trazer um produto que possa ser consumido em altas temperaturas e acompanhado com gelo.

"Você consegue colocar esse produto em algumas ocasiões de consumo, mais para o dia, por ele ser mais refrescante. Tem muita essa parte de um preconceito que a gente acha que o whisky só se pode beber à noite, no frio, com um charuto. Lógico, são ocasiões super bacanas de consumo, mas também têm outras ocasiões que estávamos deixando de lado", afirmou.

A regional do Nordeste é a primeira do Brasil a receber o produto que custa, em média, R$ 1,3 mil.

Lançamento do whisky Royal Salute Blended Grain 21 anos, na JBS Motors, no Pina.

"Esse produto só estava no mercado asiático antes. A nossa regional aqui do Nordeste está sendo a primeira a receber no Brasil. Vocês estão recebendo em primeira mão, e estão sendo as primeiras pessoas no País a provar isso, o que é muito bacana", comentou o embaixador.

O Brasil é o 4° maior mercado consumidor dos produtos da Royal Salute no mundo.

"A gente sabe que o Recife já tem esse hábito de consumir whisky na praia, no calor, que normalmente nas outras regiões não é uma coisa tão comum assim. A gente quis aproveitar esse consumo regional, essa forma das pessoas já consumirem whisky aqui, para trazer um produto com uma nova dinâmica para agregar na região" disse Felipe.

Segundo Raphael Vidigal, Head das marcas Prestige na Pernod Ricard Brasil, o Royal Salute Blended Grain 21 anos foi idealizado dentro do padrão de luxo e para países mais quentes.

"Ele é perfeito para ser degustado com gelo e misturado com um pouco de água. E a gente acolheu o Nordeste para ser protagonista desses lançamentos", pontuou.

Segundo ele, a ideia é trazer um novo produto de luxo, mas que os consumidores possam degustar nos hábitos tradicionais regionais.

"O Grain Whisky é a primeira garrafa de Royal Salute transparente, onde você pode ver o líquido e tem tudo a ver com o frescor e esse conceito de verão, de você trazer algo diferente para o universo do whisky tradicional como o Royal Salute", destacou.

O produto começa a ser comercializado ainda este mês nos principais pontos de vendas do Recife.

Royal Salute



A Royal Salute, fundada em 1953, em Speyside, na Escócia, começou como uma homenagem à rainha Elizabeth II quando subiu ao trono.

Por isso, foi criada uma mistura requintada com whisky de Strathisla, a mais antiga destilaria em funcionamento nas Terras Altas da Escócia.

Já o nome Royal Salute é uma homenagem à famosa saudação de 21 tiros.

