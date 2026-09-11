Rua da Aurora recebe feira de jovens empreendedores neste sábado (12)

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A 23ª Feira de Miniempresas da Junior Achievement (JA) Pernambuco será realizada neste sábado (12), das 15h às 20h, na Rua da Aurora, no Centro do Recife, com a participação de mais de 100 estudantes de 26 escolas estaduais.

Durante o evento, os jovens vão comercializar produtos desenvolvidos ao longo de meses de atividades sobre empreendedorismo, produção e sustentabilidade.

A iniciativa reúne estudantes da Região Metropolitana do Recife, do Agreste e da Zona da Mata.

Apresentações

Bolsas de fibra de bananeira, nécessaires feitas com embalagens de salgadinho, peças de papel reciclado e jarros de garrafas PET estão entre os produtos que serão apresentados.

Os produtos foram desenvolvidos ao longo de meses de atividades sobre empreendedorismo, produção e sustentabilidade / Foto: Divulgação

Um dos projetos é a ReViva, criada por alunos da Escola Técnica Estadual (ETE) Senador Wilson Campos, em Paudalho, na Mata Sul. O grupo aproveita o caule da bananeira, geralmente descartado após a colheita, para produzir bolsas, carteiras e estojos.

"A gente tenta trazer um produto mais sofisticado, com a intenção de apresentar um produto artesanal que trouxesse regionalidade, tradição, personalidade e estilo à sustentabilidade da nossa matéria-prima", afirma o estudante Vitor Gabriel, representante da mimiempresa.



Em Caruaru, no Agreste, a Eco Folks, da Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Nicanor Souto Maior, encontrou outra forma de reaproveitamento. Os alunos utilizam embalagens de salgadinhos consumidas pelos próprios estudantes para revestir bolsas e nécessaires.



Já a Minipaper, formada por estudantes da ETE José Alencar Gomes da Silva, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, produz objetos decorativos e utilitários a partir de papel reciclado, cola e água.



Entre as peças estão porta-objetos que podem ser usados para guardar lápis, canetas e arranjos de flores.



Os projetos foram desenvolvidos dentro do programa Miniempresa, realizado pela JA Pernambuco em parceria com a Secretaria de Educação de Pernambuco e o Sebrae. Os estudantes participaram de encontros semanais sobre temas como mercado, livre iniciativa, produção, comercialização, fluxo de caixa e impostos.



A feira encerra esse ciclo de atividades com a venda dos produtos desenvolvidos pelos grupos.



"A expectativa do miniempresário é vender todo seu estoque, pois não se trata de apenas comprar seus produtos, mas também a ideia e a dedicação de um grupo", afirmou Olga Lucena, gestora executiva da JA Pernambuco.

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