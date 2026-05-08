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Pedras Preciosas Rubi de 11.000 quilates é descoberto em Mianmar Imperadores, reis e organizações armadas disputaram durante muito tempo o vale de Mogok, na região de Mandalay, onde se esconderam rubis notáveis conhecidos como "sangue de pombo"

Um enorme rubi de 11.000 quilates foi encontrado em Mianmar, um dos maiores já descobertos nesse país, informaram nesta sexta-feira (8) meios de comunicação oficiais.

Extraído da região de Mogok, no norte, esse rubi é “especificações grandes, raras e difíceis de encontrar”, indicou num comunicado o novo governo birmanês, apoiado pelo exército.

“O rubi gigante apresenta uma cor vermelha-púrpura, com matizes amarelados, e é considerada de alta qualidade cromática”, acrescentou.

Embora seja menor que um rubi semelhante a 21.450 quilates descobertos na mesma área em 1996, essa pedra é mais valiosa “devida à seu cor superior, à sua clareza e à sua qualidade geral”, afirmou o governo, sem divulgar um valor exato.

Imperadores, reis e organizações armadas disputaram durante muito tempo o vale de Mogok, na região de Mandalay, onde se esconderam rubis notáveis conhecidos como “sangue de pombo”.

Essas pedras de alta qualidade estão entre as mais caras do mundo, podendo atingir vários milhões de dólares.

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