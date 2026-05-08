Sex, 08 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta08/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Pedras Preciosas

Rubi de 11.000 quilates é descoberto em Mianmar

Imperadores, reis e organizações armadas disputaram durante muito tempo o vale de Mogok, na região de Mandalay, onde se esconderam rubis notáveis conhecidos como "sangue de pombo"

Reportar Erro
Esta foto divulgada pela Rádio e Televisão de Myanmar (MRTV) em 7 de maio de 2026 mostra um rubi de 11.000 quilates em Naypyidaw, após ter sido encontrado em uma área de extração de gemas em Mogok, na região de MandalayEsta foto divulgada pela Rádio e Televisão de Myanmar (MRTV) em 7 de maio de 2026 mostra um rubi de 11.000 quilates em Naypyidaw, após ter sido encontrado em uma área de extração de gemas em Mogok, na região de Mandalay - Foto: Divulgação / Rádio e Televisão De Mianmar / AFP

Um enorme rubi de 11.000 quilates foi encontrado em Mianmar, um dos maiores já descobertos nesse país, informaram nesta sexta-feira (8) meios de comunicação oficiais.

Extraído da região de Mogok, no norte, esse rubi é “especificações grandes, raras e difíceis de encontrar”, indicou num comunicado o novo governo birmanês, apoiado pelo exército.

“O rubi gigante apresenta uma cor vermelha-púrpura, com matizes amarelados, e é considerada de alta qualidade cromática”, acrescentou.

Embora seja menor que um rubi semelhante a 21.450 quilates descobertos na mesma área em 1996, essa pedra é mais valiosa “devida à seu cor superior, à sua clareza e à sua qualidade geral”, afirmou o governo, sem divulgar um valor exato.

Leia também

• Combustíveis recuam em abril após disparada de março, mas alta no ano ainda pressiona economia

• Corrupção, inflação e economia em queda desafiam Milei na Argentina

• EUA está 'asfixiando' a economia do Irã, diz secretário do Tesouro

Imperadores, reis e organizações armadas disputaram durante muito tempo o vale de Mogok, na região de Mandalay, onde se esconderam rubis notáveis conhecidos como “sangue de pombo”.

Essas pedras de alta qualidade estão entre as mais caras do mundo, podendo atingir vários milhões de dólares.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter