Rui Costa afirma que competência de liquidar Master é do BC

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta quinta-feira, ao comentar o caso do Banco Master, que o Banco Central é a autoridade competente para decretar a liquidação de instituições financeiras.

A declaração ocorre em meio às controversas idas e vindas do Tribunal de Contas da União (TCU), que já emitiu despachos questionando as razões da autoridade monetária de decretar a liquidação do banco.

— Quem é apropriado para analisar e tomar as medidas (liquidação do Master), a competência disso pertence ao Banco Central. Esse é o nosso entendimento. Essa competência pertence ao Banco Central, que tem técnicos muito especializados que fazem monitoramento e, portanto, têm ampla capacidade técnica. Os pareceres que são ratificados diante de estudo técnico. Então, qualquer palpite fora disso é isso, palpite — afirmou o ministro ao ser questionado por jornalistas sobre o tema.

Costa participou de um evento no Palácio do Planalto para celebrar os três anos desde os ataques golpistas do 8 de janeiro. Na ocasião, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou integralmente a lei aprovada pelo Congresso em dezembro que reduzia as penas de condenados por golpe de Estado em processos relativos à trama golpista. A lei beneficiaria, entre outros, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Também nesta quinta-feira, durante o evento no Planalto, o ministro Jhonatan de Jesus, do TCU, suspendeu a inspeção que havia determinado anteriormente no Banco Central, para apurar os procedimentos adotados na liquidação extrajudicial do Banco Master. O ministro ainda submeteu o caso ao plenário, em decisão assinada nesta quinta-feira.

Um auxiliar de Lula diz reservadamente que o presidente mantém boa relação com Gabriel Galípolo, presidente do BC, e que o esforço do governo neste momento é para fortalecer institucionalmente a autoridade monetária.

