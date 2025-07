Rui Costa diz que a expectativa é de queda dos juros no segundo semestre

A- A+

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta segunda-feira (7) que o governo espera uma redução da taxa de juros no segundo semestre, diante da queda da cotação do dólar e da inflação.

"Há a expectativa nossa, e há de se materializar, por todos os indicadores econômicos, que haverá um declínio neste segundo semestre, dado a robusta melhoria de todos os indicadores. O dólar está caindo, a inflação está caindo de forma acelerada. Inclusive a inflação de alimentos está em queda", afirmou Costa, no programa Roda Viva, da TV Cultura.



O ministro disse ainda que Lula "não abre mão do equilíbrio fiscal", mas conduz as contas públicas em busca da inclusão social e do desenvolvimento do País. "Isso nós temos conseguido realizar mantendo o compromisso fiscal."

Eólicas

Rui Costa também disse que o governo deve publicar nesta semana uma medida provisória que será uma alternativa aos vetos do presidente ao marco legal das eólicas offshore, derrubados pelo Congresso Nacional.

"O governo está preparando uma medida provisória e, nesta semana, o presidente Lula verá a versão final e deve publicar nesta semana", disse o ministro no Roda Viva.

Segundo o ministro, o governo entende que os trechos vetados por Lula buscam impedir que as contas de luz fiquem mais caras. Segundo o chefe da Casa Civil, o movimento busca proteger a classe baixa e a classe média dos impactos do marco legal das eólicas offshore.

