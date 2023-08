Rui Costa diz que apagão "foi erro técnico" e que há sobra de energia no país

A- A+

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que foi “erro técnico” e “falha técnica” o motivo do apagão que atingiu 25 Estados e o Distrito Federal nesta terça-feira (15). Ele disse ainda que, ao contrário do que ocorreu no passado - quando havia mais demanda do que oferta de energia - nesta quarta-feira (16) há sobra de energia no país.

"Foi erro técnico, falha técnica, precisa identificar o que foi que aconteceu. Espero que o mais rápido possível consigamos dizer à sociedade. O ministro cogitou, eventualmente, se não tiver respostas firmes, solicitar investigação policial" afirmou o ministro Costa, em entrevista ao programa ''Bom Dia, Ministro'', da EBC.

Em coletiva de imprensa na tarde de terça-feira, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que pediria que a Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) investigassem as causas do apagão. O ministro disse que ainda não havia identificado se o incidente ocorreu por questão técnica ou falha humana.

Rui Costa contou que conversou na manhã desta quarta-feira com Silveira e afirmou que ambos determinaram urgência para detalhamento das causas do apagão:

"Não há razão para esse apagão, porque, em geral, a gente que viveu alguns apagões no Brasil foram períodos onde tínhamos crise de geração de energia, ou seja, reservatórios de água estavam em baixa, e você tinha mais demanda de energia do que oferta de energia, o que levava ao colapso do sistema. Não é o caso neste momento."

Costa argumentou que não há razão para apagão no Brasil porque há sobra de energia, com reservatórios cheios e geração de energia solar e ecológica.

"Não há razão, nem de oferta e nem de demanda, para ter tido esse colapso."

Veja também

