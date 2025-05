A- A+

CASA CIVIL Rui Costa diz que aumento do IOF é "assunto encerrado e superado" no governo Ministro acrescentou que revisão de cobrança sobre o envio de recursos de fundos para investimentos internacionais foi tomada "rapidamente"

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta quarta-feira que a crise provocada pelo aumento do IOF, anunciado pela pasta da Fazenda na semana passada, é um assunto “encerrado e superado”.

Em visita à cidade de Salgueiro, no sertão de Pernambuco, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Costa evitou falar sobre as divergências entre os ministérios por causa do assunto.

— Eu acho que esse tema está superado. A medida foi publicada na quinta-feira e identificada uma necessidade de correção. Essa correção foi feita ainda na quinta-feira de madrugada e, portanto, acho que o assunto está encerrado, superado.

O ministro da Casa Civil ainda acrescentou que a decisão de rever a cobrança de 3,5% sobre o envio de recursos de fundos para investimentos internacionais foi tomada “rapidamente”.

O tema virou um novo foco crise dentro do governo, com diferentes versões sobre como o assunto foi tratado no Palácio do Planalto, e escalou a tensão permanente entre Rui Costa e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Rui Costa ainda acrescentou que o governo deve voltar as suas energias para programas como o de escola em tempo integral, que, segundo ele, beneficia o município de Salgueiro, onde ele estava.

Lula estava na cidade para anunciar a ordem de serviço para duplicar a capacidade de bombeamento de água em todo o Eixo Norte do Projeto de Integração do São Francisco (PISF), em estações em Cabrobó (PE), em Terra Nova (PE); e em Salgueiro (PE).

O Globo mostrou na terça-feira que o Ministério da Fazenda avisou à Casa Civil da Presidência da República com pelo menos sete dias de antecedência os detalhes do decreto anunciado na semana passada que elevou as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Veja também