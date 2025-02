Rui Costa diz que BNDES já assinou R$ 13,7 bi para parcerias e obras do PAC em SP

A- A+

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta quinta-feira, 27, que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) já assinou contratos com R$ 13,7 bilhões para parcerias e obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em São Paulo.

"Vamos montar um plano de desenvolvimento para o País, dialogando com os 27 governadores independente da filiação partidária", disse.



Costa mencionou o Trem Intercidades, que vai ligar a capital paulista ao município de Campinas, com investimentos de R$ 7,4 bilhões, e as obras de rodovias do Rodoanel Norte, ao custo de R$ 1,4 bilhões.



A declaração foi feita durante cerimônia do lançamento do edital do túnel Santos-Guarujá em Santos, com presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).



Além deles, compareceram o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB)



Também vieram, além de Rui Costa, os ministros Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), Luiz Marinho (Trabalho), Carlos Lupi (Previdência Social) e Márcio França (Empreendedorismo).



O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), e o secretário de Parcerias em Investimentos de São Paulo, Rafael Benini, deslocaram-se ao evento também.

