ORÇAMENTO Rui Costa diz que emendas funcionam como aerossol e pulverizam dinheiro público Na avaliação do ministro, o debate sobre os impactos das emendas no orçamento não deve ficar apenas em Brasília, mas alcançar toda a sociedade brasileira

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, criticou nesta segunda-feira (7) a distribuição de emendas parlamentares e questionou se em outros países há a participação do Legislativo na destinação de recursos públicos. Segundo Costa, os repasses funcionam como um "aerossol" que pulveriza verbas do Orçamento.



"Existe esse modelo na Europa? Não. Existe na Ásia? Não. Existe no mundo árabe, nos Estados Unidos? Não. Em que lugar do mundo existe esse modelo onde se pega quase a metade de um orçamento livre de uma nação e, ao invés de aplicar em logísticas, em reduzir custos estruturais, em apostar em ciência e tecnologia, educação e saúde, se pulveriza?", disse Costa no programa Roda Viva, da TV Cultura.

Na avaliação do ministro da Casa Civil, o debate sobre os impactos das emendas parlamentares no Orçamento não deve ficar apenas em Brasília, mas alcançar toda a sociedade brasileira.





