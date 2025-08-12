A- A+

BRASIL Rui Costa diz que governo enviará projeto de regulação das plataformas digitais ao Congresso Ministro da Casa Civil afirmou que 'empresa acumulam lucros bilionários, muitas vezes às custas da integridade física e psicológica das pessoas'

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta terça-feira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviará ao Congresso nos próximos dias um projeto de lei para regulamentar as big techs.

— Nos próximos dias, o presidente Lula enviará ao Congresso Nacional um Projeto de Lei para regular a atuação dessas empresas. O governo brasileiro defende a regulamentação e fiscalização dessas empresas, que acumulam lucros bilionários, muitas vezes às custas da integridade física e psicológica das pessoas — disse Costa, durante entrevista à Rádio Alvorada FM, de Guanambi (BA).

O chefe da Casa Civil comentava a denúncia feita pelo youtuber Felipe Breassamin Pereira, conhecido como Felca, sobre o fenômeno da “adultização” nas redes sociais ao listar casos recentes de exploração de crianças e adolescentes, por meio de situações constrangedoras e até da sexualização precoce, para a monetização nas redes sociais.





— A denúncia feita pelo youtuber Felca sobre a adultização de crianças é mais um alerta para um problema que acontece no mundo inteiro e reforça a necessidade de pais, mães, avós e responsáveis redobrarem o cuidado com o acesso de menores às redes sociais — afirmou o ministro.

Em postagem nas redes sociais em que comentava a entrevista, Rui Costa disse que "liberdade de expressão não é autorização para cometer crimes".

Ainda de acordo com o ministro, é preciso punir não só quem publica os conteúdos, mas também quem os dissemina.

— Estamos falando de algo muito perigoso. Mais do que nunca, é preciso regular, fiscalizar e punir não apenas quem publica, mas também quem viabiliza a disseminação desses conteúdos. A legislação precisa ser aperfeiçoada para coibir e punir de forma efetiva essas atividades criminosas.

Veja também