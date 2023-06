A- A+

pix Rui Costa diz que Lula ordenou suspensão da cobrança do pix pela Caixa Na noite desta segunda-feira, a Caixa comunicou que a partir do dia 19 de julho seria aplicada cobrança de pix para empresas privadas

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que o presidente Lula mandou a Caixa suspender, temporariamente, a cobrança de Pix para as pessoas jurídicas até que ele retorne da viagem a Europa. O presidente embarcou na noite desta segunda-feira e retorna no próxima semana.

— Foi pedido que suspendessem temporariamente até o presidente estar de volta semana que vem para que isso seja validado pelo presidente — disse Rui.

Na noite desta segunda-feira, a Caixa comunicou que a partir do dia 19 de julho seria aplicada cobrança de pix para empresas privadas. Segundo comunicado da Caixa, a cobrança foi autorizada pelo Banco Central desde o fim de 2020 e já é realizada por outras instituições financeiras.

O anúncio irritou ministros do governo devido aos ruídos de comunicação provocados. O tema repercutiu negativamente nas redes sociais, o que vem causando preocupação no Palácio do Planalto.

— Falei com a presidente da Caixa (Rita Serrano), ela me disse que todos os bancos... A informação que ela me passou é que todos os bancos, sem exceção, segundo ela, já cobram essa taxa de empresas de pessoas jurídicas. O único banco, segundo ela, que não cobrava era a Caixa por questões técnicas, de tecnologia. Resolvida a questão de tecnologia, ela não esperava que tivesse esse alcance e essa repercussão a definição da Caixa em acompanhar, segundo ela, todos os outros bancos.

Costa afirmou que argumentou com a presidente da Caixa que o melhor era aguardar Lula retornar da viagem para discutir o tema. Segundo ele, a medida será reavaliada:

— Eu disse: olhe, a Caixa tem uma popularidade que nenhum outro banco no Brasil tem, então vamos aguardar o retorno do presidente para a gente avaliar essa medida, em que prazo tomar, em que condições tomar, isso será reavaliado.

Veja também

Reservas minerais Noruega quer autorizar mineração de seus fundos marinhos