Rui Costa diz que redução de 0,25 ponto da Selic não seria suficiente

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta terça-feira (25), em entrevista à BandNews, que uma eventual queda da taxa Selic de 0,25 ponto porcentual não seria suficiente. O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central se reúne nos próximos dias 1 e 2 de agosto. Na mesma entrevista, Costa afirmou que o novo PAC deve ser lançado no dia 11 de agosto.

– (Uma redução de) 0,25 ponto não está bom, precisa de um pouco mais para sinalizar (mudança do cenário).

O ministro ainda afirmou que o povo também espera a queda da Selic.

– Não é uma perspectiva apenas do governo, do presidente, é do povo brasileiro. Tenho absoluta convicção que os bancos darão sua contribuição para a retomada do emprego (após a queda dos juros).

De acordo com Costa, a redução pode ajudar no PAC.

– Os empresários estão esperando (cair a taxa de juros), a dona de casa está esperando para financiar uma geladeira mais barata. Essa é a nossa expectativa para financiar também os investimentos do PAC.

Sobre a data do PAC, o ministro disse que a data de 11 de agosto “está na agenda do presidente Lula”.

