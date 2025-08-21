Rui Costa diz que tarifaço de Trump 'inviabiliza' novas exportações para mercado americano

A- A+

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta quinta-feira que a sobretaxa imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a produtos estrangeiros “inviabiliza” novas exportações para o mercado americano. A tarifa de 50% sobre itens brasileiros entrou em vigor há duas semanas.



— O presidente dos Estados Unidos resolveu brigar com o mundo inteiro, botando taxas, por exemplo, para o Brasil, para a Índia, para a China, para a Europa, para o Canadá, para o México, de até 50%, em alguns casos até 100%. Isso inviabiliza, às vezes, a entrada de produtos de outros países lá nos Estados Unidos — afirmou Rui em entrevista à Rádio Baiana FM.



Como mostrou o Globo, o início da cobrança tem provocado um cenário de incerteza e desaceleração na economia global. O Banco Mundial reduziu, em junho, a previsão do crescimento global em 2025 por causa das tarifas americanas em 0,4 ponto percentual, de 2,7% para 2,3%. É a menor previsão do ritmo de expansão em 17 anos, excluindo as recessões de 2009, por conta da crise americana, e da pandemia, em 2020. Segundo o Banco, mercados emergentes devem registrar média de avanço de 3,8%, ante 4,1% da previsão anterior à imposição do tarifaço.



No Brasil, o IBC-Br, índice que funciona como uma prévia do PIB brasileiro, mostrou queda de 0,1% em junho na comparação com o mês anterior. Embora o decreto de Trump tenha excluído 694 produtos brasileiros da sobretaxa, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos (Dieese) estima que a medida pode levar à perda de até 726 mil empregos no país, no cenário mais extremo.

