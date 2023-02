A- A+

BRASIL Rui Costa pediu 'empenho' da Caixa para entregar 96 mil moradias do Minha Casa, Minha Vida até julho Ministro da Casa Civil afirmou que programa será relançado no dia 14

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, pediu, nesta terça-feira (7), empenho por parte da Caixa Econômica Federal para entregar 96 mil casas do Minha Casa, Minha Vida, ainda no primeiro semestre deste ano. Em evento com gestores do banco, Rui Costa afirmou que ao todo o governo prioriza a finalização de 120 mil obras já iniciadas do programa.

— Inicialmente, a prioridade será dada, todo o foco, para concluir e entregar cerca de 120 mil unidades do faixa 1. A grande maioria está acima de 60% de construção, mas nós queremos, e aqui eu já peço o empenho de cada funcionário, gerente e diretor, que consigamos, quem sabe, entregar cerca de 80% dessas unidades ainda no primeiro semestre deste ano, garantindo os recursos necessários para que as obras voltem no ritmo necessário.

O ministro afirmou ainda que na próxima semana o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá anunciar as novas diretrizes do programa e assinará uma medida provisória com patamares, metas e as diretrizes. Lula irá para a Bahia no dia 14 para inaugurar unidades e marcar a retomada do programa.

— O programa volta na próxima terça. O presidente irá anunciar as suas diretrizes e logo em seguida assinar uma medida provisória definindo os novos patamares, metas, diretrizes do novo Minha Casa, Minha Vida

A presidente da Caixa, Rita Serrano, afirmou que o governo ainda não estuda novas contratações de obras do Minha Casa, Minha Vida. A prioridade é terminar as 120 mil obras indicadas pelo ministro da Casa Civil e, na sequência, entregar as obras que estão contratadas, mas paradas em estágio inicial.

— A prioridade será terminar todos esses empreendimentos. No primeiro semestre, entregar essas em fase de finalização e depois tentar entregar outras 70 que estão incipientes — afirmou, completando: — Obviamente o governo vai aprovar os novos moldes do programa, vai voltar com o programa e ai obviamente vão ter outras demandas.

Serrano lembrou, ainda, que novas contratações ainda neste ano dependem do orçamento do governo.

— Aí vai depender do orçamento do governo. Se conseguir contratar esse ano, já contrata esse ano e começa, mas a prioridade do governo é terminar, porque obra parada o custo dela é muito alto

Além da MP do Minha Casa, Minha Vida, Lula deverá receber nos próximos dias a minuta de uma medida provisória do Bolsa Família, que indicará os critérios de pagamento, as condições de recebimento do benefício, e as contrapartidas. A previsão é que Lula analise o texto no retorno dos Estados Unidos, na próxima semana.

