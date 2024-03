Rui Costa: Saída de Jean Paul Prates nunca esteve à mesa

A- A+

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse, nesta terça-feira (12), que a saída do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, nunca foi discutida no governo. Segundo ele, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está satisfeito com os resultados da empresa.



Rui Costa também disse que, se tivesse ações da Petrobras, não venderia. E que "desavisados" estão se desfazendo de papéis da empresa. O ministro falou em entrevista ao canal de notícias GloboNews nesta tarde.



Costa dá as declarações no dia seguinte de uma reunião de Lula, ministros, Prates e diretores da Petrobras no Palácio do Planalto. Na semana anterior, a empresa havia perdido R$ 56 bilhões em valor de mercado por não ter pagado os dividendos extraordinários que eram aguardados.

