Rupert Murdoch vai renunciar ao comando do conselho da Fox e da News Corp, diz jornal

A- A+

O presidente do conselho da Fox e da News Corp, Rupert Murdoch, anunciou nesta quinta-feira (21) que vai renunciar ao cargo, segundo o Wall Street Journal. O magnata da mídia construiu um império ao longo de décadas e revolucionou o mundo das notícias e entretenimento. Ele deixa a posição em novembro e será nomeado presidente emérito.

Com a saída, seu filho, Lachlan Murdoch, se torna o único presidente do conselho da News Corp e segue como CEO e presidente do conselho da Fox.

Carta aos funcionários

Numa carta aos funcionários da Fox, Murdoch disse que “é o momento certo para eu assumir funções diferentes”, acrescentando que “as nossas empresas estão com uma saúde robusta, tal como eu”. Murdoch prometeu que ainda “estará envolvido todos os dias na disputa de ideias”.

“A batalha pela liberdade de expressão e, em última análise, pela liberdade de pensamento, nunca foi tão intensa”, escreveu ele.

Magnata da mídia

Aos 92 anos, Rupert Murdoch tem sido uma das figuras mais influentes e controversas da mídia. Ele dominou a opinião pública através de um império global que inclui jornais como o Wall Street Journal e emissoras nos EUA e no Reino Unido. Sua saída deixa seu filho no comando de um império que Murdoch criou a partir de um jornal local na Austrália.

A Fox conquistou participação de mercado de outras redes e mudou o mundo dos esportes profissionais ao oferecer recordes pelos direitos de transmissão de jogos de futebol e outros eventos.

Palco para republicanos

O Fox News Channel tornou-se um palco para políticos republicanos dos EUA, incluindo Donald Trump, e um crítico incessante dos democratas, incluindo os presidentes Bill Clinton, Barack Obama e Joe Biden. Mas a Fox News e Murdoch também pagaram caro pela aceitação, pela rede, das alegações de Trump de que uma elaborada conspiração roubou dele as eleições de 2020.

Em um dos capítulos mais sombrios do reinado de Murdoch, a Fox News concordou em pagar US$ 787,5 milhões para resolver um processo por difamação movido pela Dominion, empresa de tecnologia de votação. As evidências descobertas no caso mostraram que o titã da mídia e outros executivos importantes da Fox, bem como apresentadores famosos como Tucker Carlson, ridicularizaram a teoria da conspiração, mesmo quando a promoveram.

Na carta aos funcionários, Murdoch disse que “as elites têm um desprezo aberto por aqueles que não são membros da sua classe rarefeita. A maior parte da mídia está em conluio com essas elites, vendendo narrativas políticas em vez de buscar a verdade.”

Veja também

FMotors Jeep Grand Cherokee ganha versão híbrida e volta ao Brasil; confira detalhes e possível preço