REDE SOCIAL Rússia emite mandado de busca contra porta-voz da Meta Nome de Andy Stone aparece na base de dados do Ministério do Interior russo

As autoridades russas incluíram neste domingo (26) na lista de procurados Andy Stone, porta-voz da gigante americana Meta, dona da rede social Facebook, que é classificada como organização "extremista" por Moscou.

O nome de Stone aparece agora na base de dados do Ministério do Interior russo, junto com outras pessoas procuradas por violar o código penal.

As autoridades não especificaram as acusações contra o diretor de comunicações da Meta, matriz do Facebook e do WhatsApp.





Em outubro de 2022, a Rússia rotulou a Meta como organização "terrorista e extremista", abrindo a possibilidade de processos criminais contra seus usuários no país.

O Facebook e o Instagram estão bloqueados na Rússia desde o início da ofensiva de Moscou na Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022. O mesmo acontece com o Twitter e vários portais críticos ao governo, mas seu uso é possível por meio de VPN.

Antes de sua proibição, milhões de russos usavam aplicativos Meta, especialmente o Instagram. Em abril de 2022, a Rússia proibiu Mark Zuckerberg, fundador e CEO da Meta, de entrar no país.

