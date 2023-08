A- A+

Moeda Rússia lança rublo digital para limitar impacto de sanções A longo prazo, "as operações serão gratuitas para os cidadãos e com uma comissão mínima para as empresas", disse o BCR

A Rússia lançou uma fase de ensaio, nesta terça-feira (15), para criar um rublo digital baseado na tecnologia blockchain, com o objetivo de limitar o impacto de longo prazo das sanções internacionais.

"O VTB se tornou o primeiro banco a testar com sucesso as transações com rublos digitais em seu aplicativo móvel", disse o segundo maior banco da Rússia em comunicado.

O Banco Central da Rússia (BCR) havia anunciado, na semana passada, que 12 bancos e 600 indivíduos estavam testando essa "fase de ensaio". No momento, eles poderão efetuar pagamentos em 30 pontos de venda localizados em 11 cidades do país.

A longo prazo, "as operações serão gratuitas para os cidadãos e com uma comissão mínima para as empresas", disse o BCR à AFP.

O objetivo de Moscou é limitar o impacto das sanções impostas pelos países ocidentais após a ofensiva na Ucrânia.

Ao contrário das criptomoedas, que também usam a tecnologia blockchain, o rublo digital faz parte do CBDC ("Central Bank Digital Currency"), altamente controlado.

Dessa forma, o rublo digital é controlado diretamente pelo BCR e armazenado em carteiras eletrônicas. Os serviços de segurança do FSB monitoram a segurança do sistema.

As autoridades afirmam que o rublo digital tornaria os pagamentos mais "seguros", mas alguns analistas acreditam que a introdução de uma moeda digital permitirá ao governo controlar ainda mais seus cidadãos.

Diante das sanções, a Rússia foi forçada a desenvolver rapidamente alternativas ao sistema global de pagamentos Swift – do qual seus bancos foram excluídos – enquanto desdolarizava suas transações.

Moscou espera estender o rublo digital a todos os russos que o desejarem "até 2025-2027", de acordo com a resposta do BCR.

