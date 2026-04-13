Urânio
Rússia propõe administrar Urânio Enriquecido Iraniano como parte de um acordo
"Proposta foi formulada por Vladimir Putin, durante contatos com os EUA, assim como com países da região", declarou o porta-voz russo Dmitri Peskov
A Rússia está disposta a receber em seu território o urânio enriquecido iraniano como parte de um eventual acordo de paz entre Washington e Teerã, reiterou o Kremlin nesta segunda-feira.
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“A proposta foi formulada pelo presidente, Vladimir Putin, durante contatos com os Estados Unidos, assim como com países da região. A oferta segue de pé, mas não teve continuidade”, declarou o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov.