NEGÓCIOS Rússia volta a importar carne bovina do Brasil após caso atípico de vaca louca Caso foi registrado em março, no Pará

A Rússia derrubou as restrições de importação à carne bovina brasileira impostas após a confirmação de um caso atípico de vaca louca no Pará. Com isso, segundo o governo brasileiro, o comércio do produto com a Rússia está normalizado.

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) confirmou em fevereiro que o caso suspeito de "vaca louca" deu positivo. Contudo, tratava-se de um caso atípico, ou seja, que surge espontaneamente na natureza, de acordo com o governo do Pará. Por isso, não havia risco de disseminação entre o rebanho ou de contágio ao ser humano.

A confirmação do caso resultou também no cancelamento das importações de carne bovina para a China, em uma ação preventiva, seguindo o protocolo sanitário oficial assinado em 2015 entre os dois países. Mesmo o caso tendo ocorrido de forma isolada, o protocolo prevê a suspensão da exportação de tudo que é produzido no Brasil.



O Ministério da Agricultura, na época, informou que o caso foi detectado em um animal macho de 9 anos — considerado velho quando se trata de gado — em uma pequena propriedade no município de Marabá.

Os casos de "vaca louca" são considerados atípicos quando são identificadas a partir de uma mutação num único animal. Já os casos mais preocupantes são os clássicos, provocados por problemas na alimentação dos animais, o que poderia afetar mais de um bovino por vez.

Animais mais velhos, podem contrair a vaca louca de forma atípica, mas que não causam risco de contaminação nem para o rebanho e nem para os seres humanos.

Em nota, o governo brasileiro afirmou que desde a confirmação do caso, o Ministério das Relações Exteriores (MRE) está atuando para evitar fechamentos indevidos de mercados.

Além da Rússia, o governo já conseguiu normalizar as importações com as Filipinas, sexto destino das exportações de carne bovina do Brasil, somando US$ 275 milhões em 2022 (61 mil toneladas). Com a Rússia, em 2022, as exportações de carne bovina somaram cerca de US$ 165 milhões, o equivalente a 24 mil toneladas do produto.

