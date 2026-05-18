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Empresa Aérea Ryanair vê enfraquecimento de preços com adiamento de reservas por viajantes Companhia acrescentou que, nas últimas semanas, as tarifas cederam um pouco diante da incerteza econômica provocada pela alta do petróleo e por temores de possível escassez de combustível

A Ryanair Holdings alertou para uma dinâmica de preços mais fraca do que o esperado às vésperas da principal temporada de verão e não apresentou projeção de lucro para o próximo ano, citando incertezas sobre a demanda e o abastecimento de combustível.

O grupo aéreo irlandês informou nesta segunda-feira (18) que espera que as tarifas do trimestre encerrado em junho fiquem abaixo das do mesmo período do ano passado em um porcentual de um dígito médio, enquanto os preços do trimestre encerrado em setembro tendem a ficar praticamente estáveis.

A companhia acrescentou que, nas últimas semanas, as tarifas cederam um pouco diante da incerteza econômica provocada pela alta do petróleo e por temores de possível escassez de combustível, além de notar que os clientes estão deixando para reservar mais perto da data da viagem do que em 2025.

Antes, a empresa projetava que as tarifas do verão avançariam em poucos pontos percentuais, mas afirmou que o resultado final dependerá do volume de reservas e das tarifas de última hora nos períodos de pico.

A Ryanair afirmou ainda que a visibilidade limitada sobre a demanda, junto à volatilidade dos preços e do abastecimento de combustível, impede por ora a divulgação de uma projeção de lucro confiável para o ano fiscal que termina em março de 2027. A companhia estima que o tráfego anual aumente 4%, para 216 milhões de passageiros.

"Esperamos poder dar aos acionistas uma visão mais clara sobre os preços do primeiro semestre e os custos de combustível quando divulgarmos os resultados do primeiro trimestre, no fim de julho", afirmou o CEO Michael OLeary. Fonte: Dow Jones Newswires

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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