Recife atrai maior escritório do mundo da multinacional Liferay

No fim da tarde desta quinta-feira (29), o prefeito do Recife, João Campos, participou da inauguração da nova sede da América Latina da Liferay, multinacional norte-americana desenvolvedora de uma plataforma de experiências digitais, usada por empresas de todo o mundo para criar portais, intranets, websites e e-commerce. Com mais de 5,3 mil m² e 650 estações de trabalho, o novo espaço ocupa os dois últimos andares do prédio histórico do Paço Alfândega Shopping, no Bairro do Recife.

“A gente tem uma vocação para formar gente na nossa cidade, e a nossa potência é o capital humano, são as pessoas. Essa conquista de hoje é histórica para o Recife, a gente passa a ter o centro de decisão global de uma grande líder global que é a Liferay. Lembro que neste mês tivemos a formatura da primeira turma do Embarque Digital, 134 estudantes, e a Liferay é parceira do programa”, destacou João Campos.

A companhia sedia sua operação latino-americana no Recife há 15 anos, onde conta com mais de 300 colaboradores, e desde o final do ano passado, juntou-se a um dos principais parques tecnológicos e ambientes de inovação da América Latina, o Porto Digital, no Bairro do Recife. A escolha pelo Paço Alfândega se deu por sua posição estratégica no centro histórico do Recife, pela infraestrutura oferecida para empresas e pelo embarque no Porto Digital.

Durante a inauguração, Brian Chan, CEO da Liferay, falou da alegria de poder inaugurar o novo escritório na capital pernambucana. “Eu adoro Recife. Aqui há duas expressões que eu gosto muito. Uma é ‘Graças a Deus’, ela nos lembra de ter um coração de gratidão. A outra é ‘Se Deus quiser’, pois gosto de lembrar que não sou eu que escolho. Se Recife tiver prosperidade e paz, nós também temos”, comentou ele.

Já o diretor geral da Liferay para a América Latina, Fernando Areias, destacou a importância da capital pernambucana para o crescimento e sucesso da empresa. “A Liferay este ano está fazendo 20 anos de história. E desses 20, 15 aqui em Recife. Estar no Pátio Alfândega, que é um prédio super relevante, é algo que a gente tem que ter muito orgulho e eu agradeço a todos que fizeram parte dessa história. A Liferay está presente em 26 países e o maior escritório é esse. Aqui, pessoas estão influenciando e impactando empresas no mundo todo”.

Também participaram da solenidade: João Farias, gerente na América Latina da Liferay; Pierre Lucena, presidente do Porto Digital; Aldemar Santos, secretário de Governo e Participação Social do Recife; Joana Florêncio, secretária municipal de Desenvolvimento Econômico; e Ana Paula Vilaça, chefe do Gabinete Recentro.

