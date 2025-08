Sá Leitão celebra 35 anos com novo livro

A- A+

A empresa de auditoria, consultoria e governança corporativa Sá Leitão vai lançar o livro "A Marca da Solução", em comemoração aos seus 35 anos de atuação. A obra reúne 281 artigos técnicos publicados nos últimos cinco anos na Folha de Pernambuco, Jornal do Commercio e Diario de Pernambuco. O livro não será comercializado, mas será distribuído gratuitamente a empresários, entidades, amigos e clientes a partir do dia 6 de agosto.

Esta é a quarta coletânea publicada pela Sá Leitão desde 2010, dando continuidade aos volumes anteriores: "Ao Longo do Tempo" (2010), "Tradição em Solução" (2015) e "A Melhor Solução" (2020). Com a nova edição, a empresa totaliza cerca de 800 artigos publicados, reforçando sua atuação no setor de auditoria e consultoria independente no Brasil.



“É um livro para empresários e interessados nas atividades empresariais, de negócios, prestação de serviço e governanças. Ele vai começar a ser entregue a partir do dia 6 de agosto às entidades, amigos e clientes. É um registro daquilo que fizemos nos últimos 5 anos, com diversos temas”, afirmou Cláudio José Sá Leitão, sócio da empresa.

Os textos abordam temas relevantes do período entre março de 2020 e março de 2025, como a pandemia da Covid-19, a crise das Lojas Americanas e a Reforma da Previdência, entre outros assuntos. O conteúdo é voltado à realidade empresarial, com reflexões e análises elaboradas pelos sete sócios da companhia.

“Esses artigos, além de terem finalidade de registro, também servem como orientação para os profissionais empresariais, alertas para as empresas. Servem de subsídio para empresários, contadores e advogados para consultas. Há uma utilidade grande, pois representam o resultado de anos de estudo que fizemos aqui, além da experiência prática que colocamos nos artigos”, explicou Bruno Feldman, sócio da empresa.

Para o também sócio Geraldo Ribeiro, a publicação contribui para o entendimento de tendências nas áreas fiscal e societária.

“O livro serve para dar uma indicação do caminho que se está tomando nos aspectos fiscais e societários, um direcionamento”, afirmou.

Veja também