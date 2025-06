A- A+

tecnologia Sabe o que a inteligência artificial recomenda para organizar melhor seu tempo? Confira as dicas Definir objetivos, planejar o dia e estabilizar limites ajudam a otimizar o tempo no seu dia a dia

A inteligência artificial é uma ferramenta útil para fazer consultas de todo tipo. Ela pode ajudar no dia a dia, por exemplo, a organizar melhor o tempo. Isso é essencial para a rotina, especialmente no ambiente de trabalho ou acadêmico.

Uma das plataformas mais utilizadas é o Grok, que vem com tecnologias avançadas de IA baseadas nos modelos de linguagem mais recentes da empresa X.

Ao fornecer informações, a ferramenta coleta dados de diversos sites e entrega uma resposta sobre qualquer dúvida apresentada.

Como organizar melhor o tempo, segundo a inteligência artificial

Ao escrever o comando: “Como organizar melhor o tempo?”, a inteligência artificial desenvolvida pelo X, de Elon Musk, destacou que é necessário “um enfoque prático e adaptado às suas necessidades”. Nesse sentido, apresentou uma lista de dicas que podem ser consideradas para criar um “plano conciso e eficaz”:

Definir prioridades:

Consiste em identificar as metas principais, sejam pessoais, profissionais ou acadêmicas. Uma forma prática é usar a Matriz de Eisenhower, que classifica as tarefas em: Urgente e importante (deve ser feita imediatamente); Importante, mas não urgente (deve ser planejada); Urgente, mas não importante (pode ser delegada); Nem urgente nem importante (deve ser eliminada).

Planejar o dia:

Recomenda-se, à noite, dedicar de 5 a 10 minutos para elaborar a lista de tarefas do dia seguinte. Para isso, pode-se usar uma agenda, um aplicativo (como Todoist ou Google Calendar) ou uma lista simples. O ideal é priorizar duas ou três tarefas-chave.

Usar blocos de tempo:

Pode-se aplicar a técnica Pomodoro (25 minutos de trabalho focado e 5 minutos de pausa) ou dividir o dia em blocos com horários específicos para cada tipo de tarefa.

Durante esses períodos, é importante evitar distrações — silenciar notificações, trabalhar em um ambiente organizado ou usar aplicativos como Forest ou Focus@Will para manter a concentração.

Estabelecer limites:

É fundamental aprender a dizer “não” a tarefas ou compromissos que não estejam alinhados com suas prioridades. Também é importante respeitar os horários de descanso.

Revisar e ajustar:

No fim da semana, é possível avaliar o que funcionou e o que não funcionou. Com base nessa análise, o sistema de organização pode ser ajustado conforme as necessidades. O ideal é começar com pequenas mudanças e manter a consistência. A chave está na disciplina, não na perfeição.

Ferramentas úteis indicadas por Grok para otimizar o tempo

Trello: plataforma de gerenciamento de projetos baseada em quadros Kanban. Permite organizar tarefas em colunas personalizáveis, sendo ideal para visualizar o progresso das atividades.

Notion: permite fazer anotações, gerenciar projetos, criar bancos de dados e planejar. É altamente personalizável e indicado para quem deseja um sistema unificado. Tem versão gratuita para web, iOS e Android.

Google Keep: aplicativo simples e gratuito para notas, ideal para capturar ideias rápidas, listas de tarefas e lembretes. Sincroniza com o Google Drive e está disponível na web, iOS e Android.

RescueTime: ferramenta que rastreia automaticamente como você usa o computador ou celular. Gera relatórios detalhados sobre produtividade. A versão gratuita já é útil, mas a premium oferece mais recursos. Disponível na web, iOS e Android.

